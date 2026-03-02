शहरों रहने वाले लोग अक्सर खेती-बाड़ी से वंचित रह जाते हैं। ज्यादा चीजों के लिए बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन बालकनी या फिर छोटी जगह में आप कुछ सब्जियां और फल उगा सकते हैं। आज बात करेंगे भिंडी के बारे में कि किसी तरह इसे आप गमलों में लगा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी देखभाल से आप अपनी बालकनी या फिर छत पर ताजी भिंडी उगा सकते हैं।

भिंडी का पौधा ज्यादा जगह नहीं लेता है, इसलिए इसे कम जगह में भी आसानी से लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको घर में ही ताजी और ऑर्गेनिक भिंडी खाने के लिए मिल जाएगी।

1- किस्म का चुनाव

सबसे पहले भिंडी की ऐसी किस्म का चुनाव करें जो कम जगह पर ज्यादा फल दे। इसके लिए आप बीज भंडार से सलाह ले सकते हैं।

2- सही गमला जरूरी

भिंडी के लिए सही गमले का चयन जरूरी है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए कम से कम 12-15 इंच गहरे गमले की जरूरत पड़ती है। इतने गहरे गमले में जड़ें आसानी से फैल सकती हैं। इसके साथ ही गमले के नीचे जल निकासी के लिए छोटा छेद जरूरी है।

3- ऐसी होनी चाहिए मिट्टी

भिंडी के पौधे को पोषण देने के लिए उर्वरक मिट्टी बेहद जरूरी है। इसके लिए आप 40% बागवानी मिट्टी, 30% गोबर खाद और 30 प्रतिशत कोकोपीट को एक साथ मिलाकर मिट्टी तैयार कर लें।

4- बीज बोने का तरीका

सबसे पहले बीजों को रातभर पानी में भीगो दें, इससे अंकुरण बेहतर होता है। इसके बाद गमले में मिट्टी भर कर 1 इंच की गहराई में 2-3 बीज लगा दें। इसी तरह दूसरे गमले में भी बीज लगा दें।

5- सही धूप

भिंडी के पौधे को ऐसे जगह पर रखें जहां पर सीधी धूप आती है। इसे कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए होती है।

6- पानी

भिंडी के पौधे को नियमित रूप से पानी दे सकते हैं। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी मिट्टी में रुकता है तो पौधा सड़ सकता है।

7- ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर

ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए गमले में हर 15 से 50 दिन के अंतराल पर वर्मीकम्पोस्ट या गोबर खाद डलते रहें। इससे पौधे को पोषण मिलता रहता है और फल जल्दी लगते हैं।

8- किटों से कैसे बचाएं

भिंड़ी के पौधों को कीटों से बचाने के लिए नीम का तेल छिड़क सकते हैं।

9- कब तैयार होगी भिंडी

पौधा लगाने के करीब 50-60 दिनों में भिंडी के पौधे पर फलियां बनने लगती हैं। जब भिंडी की फलियां हरी, कोमल और 3-4 इंच लंबी हो जाएं, तब उन्हें तोड़ सकते हैं।



