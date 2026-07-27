साल 2026 में सावन का महीना गुरुवार 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस पावन महीने में भक्त भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए धतूरे की मांग काफी बढ़ जाती है। धतूरा भगवान शिव को प्रिय सर्वाधिक प्रिय वस्‍तुओं में से एक है। मंदिर के बाहर कई बार यह 10 रुपये का एक मिलता है। आप बाजार से धतूरा खरीदने की बजाय घर के बाहर बगीचे में इसका पौधा लगा सकते हैं।

धतूरा ऐसा पौधा है जो सही जगह मिलने पर तेजी से बढ़ता है और ज्यादा देखभाल भी नहीं मांगता। अगर आपके आसपास पहले से धतूरे का पौधा है, तो उसी के सूखे फल (बीज वाली फली) से बीज लेकर नया पौधा आसानी से तैयार किया जा सकता है। जब धतूरे का फल पूरी तरह सूख जाता है, तो वह अपने आप फटने लगता है। इसके अंदर कई छोटे-छोटे बीज होते हैं। इन्हीं बीजों से नया पौधा तैयार किया जाता है।

धतूरे का पौधा लगाने का पूरा तरीका

सबसे पहले सही बीज चुनें

अगर आप घर के बाहर या बगीचे में धतूरे का पौधा लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीज की जरूरत होगी। इसके लिए पूरी तरह पके और सूखे फल से बीज निकालें। टूटे या फफूंद लगे बीज इस्तेमाल न करें।

अब करें बीज तैयार

बीज को सीधे बोने की बजाय आप इसे तैयार करें। बीजों को अगर 8-10 घंटे सामान्य पानी में भिगो दिया जाए तो अंकुरण थोड़ा जल्दी हो सकता है। इसलिए बीज लाकर इसे सीधा गमले में बोने की जल्दी न करें।

ऐसी जगह पर लगाएं धतूरे का पौधा

धतूरे के पौधे को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां रोज कम से कम 5-6 घंटे धूप आती हो। इसे आप घर के बाहर बगीचे में या बड़े गमले में लगा सकते हैं। जहां पानी जमा होता हो, वहां इसे लगाने से बचें।

धतूरा लगाने के लिए मिट्टी कैसी हो?

धतूरा लगाने के लिए 50% सामान्य बगीचे की मिट्टी लें। उसमें 30% गोबर की सड़ी हुई खाद या कम्पोस्ट मिलाएं। साथ में 20% नदी की रेत या मोटी बालू भी ले सकते हैं। इससे पानी आसानी से निकलता रहेगा और जड़ें मजबूत बनेंगी।

धतूरे का बीज कैसे बोएं?

धतूरे का पौधा लगाने के लिए आपको उसका बीज सही तरीके से बोना चाहिए। मिट्टी में लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा करें। इसके बाद उसमें बीज डालें। ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें। हल्का पानी दें। करीब 7 से 20 दिनों के भीतर मौसम के अनुसार अंकुर निकल सकते हैं।

पौधे की दूरी रखें

अगर जमीन में कई पौधे लगा रहे हैं, तो उनके बीच कम से कम 2 से 3 फीट की दूरी रखें। धतूरा फैलकर बढ़ता है, इसलिए उसे पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। हर 30-40 दिन में थोड़ी-सी जैविक खाद या वर्मी कम्पोस्ट डाल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: धतूरा एक विषैला पौधा है। इसे केवल सजावटी या धार्मिक उद्देश्य से उगाएं। इसके किसी भी भाग का सेवन न करें। बच्चों और पालतू जानवरों से इसे दूर रखें