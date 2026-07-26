Kaner ka Paudha Kaise Lagaen: मानसून का मौसम पेड़-पौधों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दौरान हवा में नमी होती है और बारिश की वजह से पौधे की जड़ें तेजी से फैलती हैं। अगर आप अपने घर या छत को रंग-बिरंगे और खूबसूरत फूलों से सजाना चाहते हैं, तो कनेर का पौधा लगा सकते हैं।

कनेर में पीले, गुलाबी, पर्पल, लाल या सफेद फूल खिलते हैं, जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। खास बात यह है कि इसे उगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं होती है। कम पानी में भी इन पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। अगर आप गमले में इसे लगाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए तरीके की मदद ले सकते हैं।

कटिंग चुनने का तरीका

सबसे पहले किसी भी कनेर के पौधे की कटिंग को करीब 6-7 इंच की लंबी काट लें। अगर आप स्वस्थ और अच्छी तरह विकसित पौधे की कटिंग लेंगे, तो उसके बढ़ने की संभावना अधिक हो सकती है। कटिंग को ध्यान से कैंची की मदद से काटें ताकि पेड़ को नुकसान न पहुंचे।

मिट्टी का मिश्रण तैयार करें

कनेर को गमले में लगाने के लिए सबसे जरूरी मिट्टी का मिश्रण है, जो पौधे की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है। गमले में ड्रेनेज की व्यवस्था सही रखें और ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें अतिरिक्त पानी आसानी से निकल जाए। इसके लिए मिट्टी, मोटी रेत और वर्मीकम्पोस्ट का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं।

इस तरह लगाएं कटिंग

कटिंग को लगाने के लिए निचले हिस्से से कुछ पत्तियों को हटा दें। कटिंग के निचले हिस्से पर आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। अब कटिंग को मिट्टी में लगभग 2-3 इंच की गहराई तक लगाएं। अब हल्के हाथों से कटिंग के चारों तरफ मिट्टी डालें। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी दें, जिससे मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाएगी।

देखभाल से जुड़ी जानकारी

कटिंग लगाने के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक सही देखभाल करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे पौधे की जड़ें अच्छी तरह विकसित हो पाती हैं। इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को रोजाना कम से कम 3-4 घंटे की हल्की धूप मिल सके। जब तक नई जड़ें विकसित न हो जाएं, तब तक तेज धूप में गमले को रखने से बचें। मौसम के अनुसार पानी दें। अगर मिट्टी की ऊपरी परत गीली है तो एक या दो दिन रुक जाएं। जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें। समय-समय पर जैविक खाद और गुड़ाई करते रहें। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सकती है।

सही कटिंग, उपयुक्त मिट्टी और नियमित देखभाल के साथ कनेर के पौधे को गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ समय बाद इसमें रंग-बिरंगे फूल खिलने लगेंगे, जो आपके घर, छत या बालकनी की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं।