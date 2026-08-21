गुड़हल का फूल घर के छत, बालकनी और गमलों की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है। इस पौधे को ज्यादातर लोग अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। ऐसे में मानसून का समय अच्छा माना जाता है क्योंकि इस दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है। जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह और तेजी से हो सकता है। अगर आप इस पौधे को लगाने का विचार कर रहे हैं, तो इसकी कटिंग लगाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

मानसून के दौरान गुड़हल की कटिंग लगाना चाहते हैं, तो उसकी देखभाल से जुड़ी जानकारी और लगाने का तरीका यहां बताया गया है। जिसकी मदद से आप स्वस्थ और हरे-भरे गुड़हल के पौधे तैयार कर सकते हैं। जिसे घर की बालकनी या छत पर रख सकते हैं।

हेल्दी कटिंग चुनें

गुड़हल का स्वस्थ पौधा लगाने के लिए कटिंग का मजबूत होना जरूरी है। करीब 5-6 इंच की लंबी कटिंग को 45 डिग्री के कोण पर नोडस के नीचे काटें। अगर पौधा कमजोर होगा तो उसकी कटिंग लेने से बचें।

मिट्टी तैयार करें

इसके लिए हल्की, भुरभुरी और प्रॉपर ड्रेनेज वाली मिट्टी का इस्तेमाल करें। पॉटिंग मिक्स में कटिंग को अंदर तक सावधानी से दबाएं और उसके आसपास मिट्टी को हल्के हाथों से दबाएं। इसके बाद ऊपर से हल्का पानी छिड़कें।

पानी दें और नमी बनाए रखें

लगातार बारिश की वजह से कटिंग को नुकसान हो सकता है। ऐसे में मिट्टी को नम रखें और उसमें अधिक पानी न डालें। अगर गमले या ग्रो बैग में पानी भर गया है, तो उसे तुरंत निकाल दें। जिससे जड़ों को विकसित होने का समय मिल सकता है।

जड़े विकसित होने दें

गुड़हल की कटिंग लगाने के बाद उसे दो या तीन हफ्तों में चेक न करें। जड़ों के आने का इंतजार करें। इसमें करीब 4-6 हफ्तों का समय लग सकता है। इस दौरान मिट्टी में नमी बनाए रखें और कटिंग को तेज बारिश और तेज धूप से बचाकर रखें।

गुड़हल कटिंग की देखभाल का तरीका

मानसून का समय गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए बेहतरीन माना जाता है। हालांकि इस दौरान कुछ सावधानी बर्तनी जरूरी है, ताकि कटिंग से जड़ें जल्दी विकसित हो सकें। इसके लिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां छांव हो। अगर मिट्टी की ऊपरी परत सूख रही है, तो पानी का छिड़काव करें। मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें और कटिंग को बार-बार हिलाने या उसकी जड़ों को चेक करने से बचें। जब कटिंग पर पत्तियां विकसित होने लगें, तो इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। कटिंग को सुबह या शाम के समय ही गमले से ट्रांसफर करें।

मानसून में गुड़हल का पौधा लगाने के फायदे

बारिश का मौसम गुड़हल की कटिंग या पौधा लगाने के लिए फायदेमंद माना जाता है। इस दौरान हवा में नमी और बारिश का पानी जड़ों को विकसित होने में मदद कर सकता है। इस दौरान कटिंग आसानी से लग सकती है और पर्याप्त नमी की वजह से पौधा हरा-भरा बना रह सकता है।