आंवला सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल खाने से लेकर बालों की देखभाल तक में किया जाता है। यूं तो ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। लेकिन आप चाहें तो घर में गमले में भी इसे उगा सकते हैं। जी हां, इसके लिए बड़े बगीचे की जरूरत नहीं है। सही गमला, मिट्टी और देखभाल के साथ आप छत या आंगन में भी आंवले का पौधा लगा सकते हैं।

अगर आप पहली बार इसका पौधा लगाने जा रहे हैं तो आपने मन में एक सवाल जरूर होगा कि आंवले को बीज से उगाना बेहतर है या नर्सरी से छोटा पौधा लाना चाहिए? इसके लिए दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन इनके बढ़ने और फल देने में अंतर हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

आंवला बीज से उगाएं या नर्सरी से पौधा लाएं?

बीज से पौधा उगाना: अगर आपको बागवानी का शौक है और आंवला उगाना चाहती हैं तो एक बात जान लीजिए बीज से आंवले का पौधा उगाने में समय लग सकता है। पौधा धीरे-धीरे बढ़ता है। बीज से उगे पौधे में फल आने में ज्यादा समय लग सकता है।

नर्सरी से पौधा लाना: अगर आप चाहती हैं कि आप घर में आंवले का पौधा लगाकर जल्दी फल पाएं तो इसके लिए आपको नर्सरी से पौधा लाना चाहिए। इसके लिए आप नर्सरी से अच्छी किस्म का ग्राफ्टेड (कलम से तैयार) या बडेड पौधा खरीदें। ऐसे पौधों में आमतौर पर बीज से उगे पौधों के मुकाबले जल्दी फल आने की संभावना होती है।

बीज से आंवले का पौधा कैसे उगाएं?

अगर आप बीज से पौधा तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए पूरी प्रोसेस यहां जान सकते हैं। इसके लिए आपको पका हुआ आंवला, एक छोटा गमला, अच्छी मिट्टी और थोड़ा धैर्य चाहिए।

पके आंवले से बीज निकालें

सबसे पहले अच्छी तरह पका हुआ आंवला लें। उसका गूदा हटाकर अंदर मौजूद सख्त बीज के खोल को अलग करें। आंवले के बीजों का खोल काफी सख्त होता है, इसलिए हर बीज आसानी से अंकुरित नहीं होता। बीज निकालते समय अंदर के बीज को नुकसान न पहुंचाएं।

बीज तैयार करें

बीज को सीधे मिट्टी में न लगा दें। पहले उसे बोने के लिए तैयार करें। इसके लिए बीजों को साफ करके सुखा लें। आंवले के बीजों को अंकुरित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्हें बोने से पहले लगभग 12 घंटे पानी में भिगोया जा सकता है।

सही गमला और मिट्टी चुनें

पौधा उगाने के लिए सही गमला और मिट्टी चुनना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए शुरुआत में बीज बोने के लिए छोटे गमले या पौध तैयार करने वाली ट्रे का इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए।

मिट्टी की बात करें तो इसे ऐसी चुनें जिसमें पानी जमा न रहे। इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद और थोड़ा मोटा रेत मिलाया जा सकता है। मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त या चिपचिपी नहीं होनी चाहिए।

अब बीज बोएं

बीज को मिट्टी में करीब 1-2 सेंटीमीटर गहराई पर लगाएं और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें। इसके बाद थोड़ा पानी दें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी मिले, लेकिन शुरुआती दिनों में तेज गर्मी और गर्म हवाओं से पौधे को बचाएं।

पौधा बड़ा होने पर गमला बदलें

जब पौधा कुछ बड़ा हो जाए और उसकी जड़ें मजबूत होने लगें, तो उसे बड़े गमले में लगा दें। इस दौरान जड़ों को नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखें।

ध्यान रखें कि बीज से उगा आंवले का पेड़ आगे चलकर काफी बड़ा हो सकता है। इसलिए अगर आप इसे गमले में ही रखना चाहती हैं, तो समय-समय पर उसकी बढ़त और जड़ों के लिए उपलब्ध जगह का ध्यान रखना होगा।

अब जानें नर्सरी से लाए आंवले के पौधे को गमले में कैसे लगाएं?

अगर आप चाहती हैं कि पौधा लगाने की शुरुआती प्रक्रिया आसान रहे और फल मिलने की संभावना भी जल्दी बने, तो नर्सरी से ग्राफ्टेड या बडेड पौधा खरीदना अच्छा विकल्प है।

सबसे पहले सही पौधा चुनें

नर्सरी में ऐसा पौधा देखें जिसकी पत्तियां स्वस्थ हों, तना मजबूत हो और उसमें कीड़े या बीमारी के निशान न हों। नर्सरी वाले से पूछें कि पौधा बीज से तैयार किया गया है या ग्राफ्टेड है। अगर फल पाना आपका मुख्य उद्देश्य है, तो किस्म का नाम और पौधे की गुणवत्ता भी पता करें।

बड़ा गमला लें

आंवले के पौधे के लिए शुरुआत से ही पर्याप्त जगह वाला गमला चुनें। घर पर उगाने के लिए लगभग 18-24 इंच गहरा और चौड़ा गमला एक शुरुआती विकल्प हो सकता है। पौधे की बढ़त के साथ इससे भी बड़े कंटेनर की जरूरत पड़ सकती है। गमले में पानी निकलने के लिए पर्याप्त छेद होने चाहिए।

जानें कैसे करें मिट्टी तैयार

गमले में बगीचे की मिट्टी, अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट और मोटा रेत मिलाकर ऐसा मिश्रण बनाएं जिससे पानी आसानी से निकल सके। बहुत ज्यादा खाद डालने से बचें। आंवले की जड़ों के आसपास पानी जमा रहना पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

फिर पौधा लगाएं

पौधे को उसके पुराने गमले से सावधानी से निकालें और तैयार गमले के बीच में रखें। जड़ों के आसपास मिट्टी भरें और हल्के हाथ से दबा दें। अगर पौधा ग्राफ्टेड है, तो जहां कलम जोड़ी गई है, उस हिस्से को मिट्टी के नीचे न दबाएं।

पौधे को बढ़ने का समय दें

शुरुआती दिनों में पौधे की मिट्टी की नमी पर नजर रखें। जब ऊपर की मिट्टी सूखने लगे, तब जरूरत के अनुसार पानी दें। पौधा अच्छी तरह जमने लगे तो उसे रोज पर्याप्त सीधी धूप मिलने वाली जगह पर रखें। आंवले का पेड़ धूप पसंद करता है और अच्छी रोशनी उसकी बढ़त के लिए जरूरी है।