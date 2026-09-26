Gardening Tips: जब भी हम बाजार से हरी सब्जियां खरीदकर लाते हैं, तो दो से तीन दिन में ये मुरझाने लगती हैं। ऐसे में इनका स्वाद भी कम हो सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग घर के किचन, बालकनी, टेरेस या गमलों में ही तरह-तरह की सब्जियां उगाते हैं। खासतौर पर ठंडे मौसम यानी अक्टूबर से मार्च तक हरी-पत्तेदार सब्जियां खाना ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप भी ऐसी ही सब्जी उगाना चाहते हैं, तो गार्डन में मेथी लगा सकते हैं।

किचन या टेरेस गार्डन में मेथी उगाने का यह सही समय साबित हो सकता है। दरअसल मेथी को उगाने के लिए ठंडे मौसम की जरूरत होती है। यही वजह है कि इनके बीजों को खासतौर पर अक्टूबर से नवंबर के बीच लगाया जाता है। इसके अलावा आप मार्च तक भी मेथी के बीजों को लगा सकते हैं। हालांकि इसकी अच्छी फसल के लिए बीजों को सही तरीके से लगाना जरूरी होता है। आइए जानते हैं मेथी को उगाने का तरीका और इसकी देखभाल से जुड़ी जानकारी।

सबसे पहले बीजों को भिगोएं

मेथी के बीजों को उगाने के लिए उन्हें सीधे मिट्टी में न लगाएं। सबसे पहले मेथी के बीजों को पानी में भिगोकर रख दें। लगाने से एक रात पहले आप यह काम कर सकते हैं। इससे इनकी बाहरी सख्त परत नरम हो सकती है, जिससे बीज अंकुरित होने में आसानी हो सकती है।

सही गमले का इस्तेमाल

मेथी को किचन या टेरेस गार्डन में लगाने के लिए सही गमले का चुनाव जरूरी है। अगर आप इसे गहरे गमले में लगाते हैं, तो इनका विकास प्रभावित हो सकता है। मेथी को लगाने के लिए चौड़ा और कम गहरा गमला चुनें। जिसमें पर्याप्त छेद हों जिससे अतिरिक्त पानी आसानी से निकल जाए। अगर गमले में छेद नहीं है, तो किसी चीज की मदद से छेद कर लें।

मिट्टी का मिश्रण

गमले में अच्छी ड्रेनेज और पोषण युक्त मिट्टी मेथी को तेजी से विकसित होने में मदद कर सकती है। अगर आप गमले में इसे लगा रहे हैं, तो सामान्य मिट्टी, कोकोपीट, जैविक खाद और रेत का मिश्रण तैयार कर लें। यह मिश्रण हल्का, भुरभुरा और अच्छी जल निकासी वाला होना चाहिए।

बीजों को लगाने का तरीका

मेथी लगाने के लिए बीजों को गहराई में नहीं लगाना चाहिए। इन्हें लगाने के लिए भिगोए हुए बीजों को मिट्टी की सतह पर समान रूप से फैलाएं। अब इसके ऊपर करीब आधा इंच तक मिट्टी डाल दें। ध्यान रखें कि बीज मिट्टी के ज्यादा अंदर न जाएं। अब ऊपर से हल्का पानी छिड़क दें।

पर्याप्त पानी और धूप

मेथी के बीजों को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त पानी और अच्छी धूप की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी की ऊपरी परत सूख रही है, तो गमले में पानी दे सकते हैं। हालांकि जरूरत से ज्यादा पानी जड़ों को गला सकता है। इसके अलावा पौधे को ऐसी जगह रखें जहां से कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो।

मेथी के बीजों को अंकुरित होने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। अंकुरित होने के करीब एक महीने या 40 दिन बाद आप मेथी की ताजी और हरी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडे मौसम में मेथी अच्छी तरह विकसित हो पाती है, इसलिए यह मौसम इन बीजों को लगाने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है।

न करें ये गलतियां

मेथी के बीजों को मिट्टी में ज्यादा गहराई में न दबाएं। ऐसा करने से बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ऐसे गमले का इस्तेमाल करना जिसमें नीचे ड्रेनेज के लिए छेद नहीं हैं। इससे पानी गमले में रुक जाता है और मेथी की जड़ें सड़ सकती हैं। इसके अलावा मिट्टी में ज्यादा पानी छोटे पौधे को खराब कर सकता है। जब मेथी बड़ी हो जाए, तो उन्हें गलत तरीके से काटना पौधे खराब कर सकता है। मिट्टी से करीब 1 इंच ऊपर मेथी काटें जिससे उसे दोबारा उगने में आसानी हो।