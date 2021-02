How to get rid of pimples: पिंपल्स, कील-मुंहासों की परेशानी से लोगों का सामना कभी न कभी जरूर होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण 17 से 21 साल के बीच लोगों को चेहरे पर दाने निकलते हैं। वहीं, कई बार धूल-मिट्टी, प्रदूषण, अस्वस्थ खानपान और गलत स्किन केयर उत्पादों के इस्तेमाल से भी चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं। ऐसे में इन परेशानियों को कम करने के लिए लोग मार्केट में मिलने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं जो कि त्वचा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इनमें केमिकल्स की अधिकता होती है जो स्किन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में घरेलू उपायों का इस्तेमाल ही बेहतर है, आइए जानते हैं –

नींबू: नींबू को 2 टुकड़ों में काट लें और किसी छोटी कटोरी में उसका रस निचोड़ें। अब लेमन जूस में जरा सा नमक व शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अब चेहरे के जिन जगहों पर पिंपल्स हैं वहां लगाएं। 15 मिनट तक इसे चेहरे पर सूखने दें और फिर चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें।

दालचीनी: दालचीनी में एंटी-फंगल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये खून के संचार को भी बेहतर करता है जिससे चेहरे पर निखार आता है। साथ ही, दालचीनी में जो तत्व पाए जाते हैं वो चेहरे पर से मुंहासों को दूर करने में कारगर माने गए हैं। इसे शहद के साथ 3: 1 के अनुपात में लें। रात को इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और सुबह उठकर चेहरा धो लें।

टमाटर: टमाटर में विटामिन-सी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो चेहरे पर निखार लाने में मददगार साबित होते हैं। छोटे बर्तन में 2 चम्मच टमाटर का रस लें और इसमें 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालें। सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर मिश्रण तैयार करें और पिंपल्स से प्रभावित जगहों पर लगाएं। करीब 10 मिनट रखने के बाद ठंडे दूध से चेहरे की मसाज करें और फिर साफ पानी से चेहरा धो लें।

एलोवेरा: एलोवेरा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। इससे पिंपल्स कम करने में मदद मिलती है। मुंहासों से छुटकारा पाने के लिए लोग एलोवेरा के साथ नीम का फेस मास्क बना सकते हैं।