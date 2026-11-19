चेहरे पर मेकअप करने के बाद भी अगर नाक, गालों और माथे के आसपास छोटे-छोटे पोर्स (Pores) साफ दिखाई देते हैं, तो इसकी वजह सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं हैं। कई बार त्वचा में ज्यादा तेल बनना, डेड स्किन सेल्स का जमा होना, धूप से होने वाला नुकसान और त्वचा की बनावट भी पोर्स को ज्यादा उभरा हुआ दिखा सकती है।

ऐसे में बार-बार फाउंडेशन की मोटी परत लगाना या पोर्स को पूरी तरह बंद करने वाले प्रोडक्ट्स ढूंढना सही तरीका नहीं है। पोर्स त्वचा का सामान्य हिस्सा हैं और इन्हें हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। हालांकि, सही स्किन केयर रूटीन, कुछ एक्टिव इंग्रीडिएंट्स और मेकअप लगाने के तरीके में बदलाव करके इन्हें कम नजर आने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं पोर्स ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं और त्वचा को स्मूद दिखाने के लिए क्या करना चाहिए।

चेहरे पर पोर्स ज्यादा क्यों नजर आते हैं?

पोर्स त्वचा की सतह पर मौजूद छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे सीबम (प्राकृतिक तेल) और पसीना बाहर निकलता है। हर व्यक्ति की त्वचा पर पोर्स होते हैं। कुछ लोगों में छोटे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये ज्यादा बड़े और स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसकी कुछ आम वजहें हैं, ऐसा क्यों होता है आइए जानें।

जिन लोगों के ज्यादा ऑयल बनता है तो उनमें पोर्स ज्यादा उभरे हुए दिख सकते हैं। डेड स्किन सेल्स और गंदगी की वजह से भी यह दिक्कत हो सकती है। पोर्स में तेल और मृत त्वचा कोशिकाएं जमा होने से वे भरे हुए और बड़े नजर आ सकते हैं। उम्र बढ़ना भी उसकी वजह हो सकती है। समय के साथ त्वचा की इलास्टिसिटी कम होने पर भी पोर्स अधिक स्पष्ट नजर आ सकते हैं।

पोर्स कम नजर आएं, इसके लिए स्किन केयर में करें ये बदलाव

दिन में दो बार माइल्ड फेस वॉश से चेहरा साफ करें

त्वचा पर जमा अतिरिक्त तेल, पसीना, धूल और मेकअप को हटाना जरूरी है। इसके लिए सुबह और रात को हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करें। बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें और चेहरे को जोर-जोर से रगड़ने से बचें। ज्यादा स्क्रब करने से त्वचा में जलन हो सकती है और पोर्स अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं।

सैलिसिलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स चुनें

अगर आपकी त्वचा ऑयली है और नाक, माथे या गालों पर पोर्स ज्यादा नजर आते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड (Salicylic Acid) युक्त फेस वॉश या स्किन केयर प्रोडक्ट मददगार हो सकता है। यह एक बीएचए (BHA) है, जो पोर्स में जमा अतिरिक्त तेल और मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है।

त्वचा के अनुसार रेटिनॉल का इस्तेमाल करें

रेटिनॉल (Retinol) विटामिन ए से जुड़ा एक स्किन केयर इंग्रीडिएंट है। यह त्वचा की कोशिकाओं के नवीनीकरण में मदद करता है और पोर्स के आसपास की त्वचा की बनावट को बेहतर दिखाने में सहायक हो सकता है। खासकर ऑयली स्किन और एक्ने की समस्या वाले लोगों को इससे फायदा मिल सकता है।

मॉइस्चराइजर लगाना न छोड़ें

कई लोगों को लगता है कि ऑयली स्किन होने पर मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं होती। यह सही नहीं है। त्वचा को हाइड्रेट रखना जरूरी है। अपनी त्वचा के अनुसार हल्का, ऑयल-फ्री और नॉन-कॉमेडोजेनिक (Non-comedogenic) मॉइस्चराइजर चुनें। इससे त्वचा रूखी होने से बचती है और स्किन केयर रूटीन संतुलित रहता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्किन केयर जानकारी पर आधारित है। किसी भी नए स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें।