गर्मी के मौसम में घरों में मकड़ियां, कॉकरोच और छिपकलियां अधिक दिखती हैं। ये जब खाने या फिर किचन के स्लैब पर जाते हैं तो अपने साथ गंदगी भी छोड़ते हैं। इससे इंफेक्शन का खतरा अधिक रहता है। इनकी घर में मौजूदगी से गंदगी और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। छिपकली को भगाने के लिए लोग काफी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं छिप जाती हैं और बाद में वापस आ जाती हैं। ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो छिपकली को भगाने में काम आ सकते हैं।

अंडा आ सकता है काम

छिपकलियों की सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है और अंडे की गंध से वह दूर भागती हैं। घर के कोनों और खिड़कियों पर अंडे के खाली छिलके रख देने से इनसे छुटकारा मिल सकता है।

कपूर

कपूर का इस्तेमाल पूजा-पाठ के साथ ही छिपकली को भगाने में भी किया जा सकता है। इसकी गंध छिपकलियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकती है जिसके चलते वह इससे दूर भागती हैं। सिंक के नीचे, स्टोर रूम, अलमारी के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर और उन जगहों पर कपूर की गोलियां रख सकते हैं जहां से इनके आने की संभावना अधिक रहती है।

प्याज और लहसुन

प्याज और लहसुन का रस निकालकर एक स्प्रे बोतल में भरकर रख दें। इस स्प्रे का वहां-वहां छिड़काव कर दें जहां पर छिपकलियां ज्यादा दिखती हैं। दरअसल, इनमें सल्फर होता है जिसकी गंध से छिपकली दूर भागती हैं।

काली मिर्च

एक स्प्रे बोतल में पानी डालकर उसमें काली मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स कर लें। जिन स्थानों पर छिपकली अधिक दिखती हैं, वहां पर इसके पानी से छिड़काव कर दें। कुछ समय तक ऐसा करने से छिपकलियों से निजात पाया जा सकता है।

कपूर और डिटॉल आ सकता है काम

कपूर और डिटॉल भी छिपकली को भगाने में काम आ सकता है। इसके लिए 3-4 कपूर की गोलियां, 1 ढक्कन डिटॉल, 3-4 ढक्कन पानी ले लें। कपूर की गोलियों को अच्छे से कूट कर पाउडर बना लें। एक कटोरी में पाउडर रखकर उसमें डिटॉल और अन्य चीजें मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें। इस स्प्रे को उन सभी जगहों पर छिड़ दें जहां छिपकलियां अक्सर आती हैं। कपूर और डिटॉल की गंध छिपकलियों को बर्दाश्त नहीं होती है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।

Also Read

चिपचिपा और पीला हो गया है फर्श, पानी में ये 5 चीजें डालकर करें साफ

