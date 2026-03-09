मौसम गर्म होने लगा है। ऐसे में मच्छर-मक्खी की संख्या बढ़ने लगी है। अक्सर घर या किचन में फल या सब्जियां रख दी जाएं तो उनके ऊपर अक्सर फ्रूट फ्लाईज या फल मक्खियां नजर आने लगती हैं। इनकी संख्या देखते ही देखते काफी बढ़ जाती है। यह फल को खराब तो कर ही देती हैं साथ ही बीमारियां भी फैलाने का काम करती हैं। ऐसे में फलों की टोकरी से इन्हें दूर रखने के लिए आप कुछ आसान तरीके अपना सकती हैं। साथ ही इन्हें पकड़ने का भी तरीका आजमा सकती हैं।

विनेगर का करें इस्तेमाल

जिस भी प्लेट, कटोरी या टोकरी में फल रखें हैं उसके किनारों पर आप विनेगर को कॉटन में डिबोकर लगा सकती हैं। इसकी महक से मक्खियां उस जगह से दूर रहेंगी।

करें ये काम

फल मक्खियों को किचन से दूर रखने के लिए आप नींबू के टुकड़ों को पानी में उबालकर सिंक में डाल दें। साथ में बेकिंग सोडा और सिरका भी मिलाएं। ऐसा करने से वहां उनका जमावाड़ा नहीं लगेगा।

फल मक्खियों को किचन और घर से दूर रखने के उपाय

जिन फलों को फ्रिज में रख सकते हैं उन्हें ज्यादा पकने से पहले फ्रिज में रख दें।

घर लाने के बाद फल और सब्जियों को अच्छी तरह धो लें।

अपने सिंक की नाली को साफ रखें क्योंकि वहां मक्खियां पनप सकती हैं।

अपने रीसाइक्लिंग डिब्बे और कूड़ेदान नियमित रूप से खाली करें और उन्हें साफ रखें।

पुराने स्पंज, पोंछे और कपड़े बदलने वाले कपड़े बदल दें।

बर्तन तुरंत धो लें, खासकर वाइन या जूस के गिलास।

फल मक्खियों को पड़कने के लिए अपनाएं ये तरीके

जार या कटोरा बनाएं

एक जार या कटोरे में सड़े हुए फलों के टुकड़े भरें और फिर उसे सेलोफेन से ढक दें। रबर बैंड की मदद से उसे ऊपर से कसकर बांध दें। टूथपिक से सेलोफेन में छेद कर दें। ऐसा करने से मक्खियां उसके अंदर फंस जाएंगी।

वाइन ट्रैप की बोतल बनाएं

बची हुई वाइन की एक बोतल लें। गिलास या जार को बाहर रखें और उसे सेलोफेन से ढक दें। सेलोफेन को रबर बैंड से लपेटें और टूथपिक से उसमें छेद कर दें। इससे भी मक्खियों को पकड़ा जा सकता है।

सेब के सिरके और बर्तन धोने के साबुन से जाल बनाएं

एक गिलास में सेब का सिरका डालें और उसमें कुछ बूंदें डिश सोप की डालें। इसके ऊपर जब भी मक्खियां मंडराएंगी तो तरल का पृष्ठीय तनाव टूट जाएगा और वो अंदर फंस जाएंगी।