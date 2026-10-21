Tulsi Plant Care Tips: हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही यह पौधा कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यही वजह है कि यह पौधा लगभग हर किसी के घर की बालकनी, छत, गार्डन या गमले में लगा होता है। हरा-भरा तुलसी का पौधा घर की शोभा बढ़ाने के साथ-साथ पूजा-पाठ के काम आता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि तुलसी की पत्तियों पर काले छोटे-छोटे कीड़े हो जाते हैं। इन कीड़ों की वजह से पौधा एक समय बाद सूख जाता है। ऐसे में समय रहते देखभाल करना पौधे को बचा सकता है।

अगर आपके घर में लगी तुलसी की पत्तियों में भी काले कीड़े नजर आ रहे हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए घरेलू तरीके की मदद ली जा सकती है। दरअसल कई लोग तुलसी के पौधे पर रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने से बचते हैं। ऐसे में यह घरेलू तरीका पौधे की देखभाल में मददगार साबित हो सकता है।

तुलसी के पौधे पर काले कीड़े

घर में लगा तुलसी का पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। हालांकि इसकी सही देखभाल न करने पर पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि तुलसी की पत्तियां अचानक काली पड़ने लगी हैं। पत्तों पर मौजूद ये काले छोटे-छोटे कीड़े एफिड्स (Aphids) होते हैं। ये पत्तियों और कोमल तनों का रस सोखते हैं जिससे पत्तियां मुड़ने, पीली होने और विकास में रुकावट पैदा हो सकती है। इसके पीछे अधिक नमी और पौधे का कमजोर होना वजह हो सकती है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास रखा संक्रमित पौधा भी एफिड्स का कारण हो सकता है।

बचाव का घरेलू तरीका

तुलसी के पत्तों पर लगे काले छोटे कीड़ों को हटाने के लिए सबसे पहले पानी की हल्की तेज धार से पत्तियों और तनों पर लगे कीड़ों को हटाएं। ध्यान रखें कि पानी की धार ज्यादा तेज न हो, नहीं तो कोमल पत्तियों और तनों को नुकसान पहुंच सकता है। अब कीड़ों को हटाने के लिए नीम के तेल का इस्तेमाल मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक लीटर पानी लें और इसमें लगभग 4 से 5 मिलीलीटर नीम का तेल और कुछ बूंदें लिक्विड साबुन की डालें। सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करें। इस घोल को स्प्रे बोतल में भर लें।

अब पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छी तरह से इसे स्प्रे करें। यह हर 3 दिन में कम से कम 2 से 3 बार दोहराएं। इससे पत्तियां कीड़ों के हमले से सुरक्षित रह सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको पौधे पर चींटियां नजर आ रही हैं, तो उसे भी नियंत्रित करें। क्योंकि चींटियों भी एफिड्स को पौधे पर बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।

तुलसी की देखभाल से जुड़े टिप्स

हल्की ठंड शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों में ठंड बढ़ेगी। ऐसे में तुलसी के पौधे की सही देखभाल जरूरी हो जाती है। इसके लिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां पर कम से कम उसे 5 से 6 घंटे की धूप मिल सके। इससे पौधे की ग्रोथ बेहतर हो सकती है।

ठंड के मौसम में पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी देना जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी के पौधे की मिट्टी जब सूख जाए, तभी पानी दें। गमले में अतिरिक्त पानी जमा न होने दें। इससे भी तुलसी के पौधे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है।

तुलसी के पौधे की नियमित देखभाल करें। अगर पौधे की पत्तियां पीली और खराब दिख रही हैं, तो इन्हें हटा दें। ताकि पौधे के बाकी के हिस्सों में संक्रमण न फैले। इसके साथ ही हर 15 दिन में एक बार जैविक खाद जरूर दें। समय-समय पर मिट्टी की गुड़ाई करें।

पौधे को बंद या बहुत सारे पौधों वाली जगह पर न रखें। इसके आसपास हवा का सही प्रवाह रखें ताकि पौधे की ग्रोथ धीमी न हो। इस पौधे पर केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करने से बचें क्योंकि इसकी पत्तियों का सेवन किया जाता है। इसकी वजह से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है।