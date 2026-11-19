Handbag Peeling Repair Tips: आपका पसंदीदा हैंडबैग कई बार हैंडल से, चिप के आसपास या अन्य जगहों से उखड़ने लगता है। बैग के ऊपर मौजूद प्लास्टिक की कोटिंग या परत समय के साथ निकलने लगती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हालांकि हैंडबैग के किसी छोटे हिस्से की कोटिंग ही निकली है, लेकिन इससे पूरा हैंडबैग ही खराब दिखने लगता है। ऐसा लगता है मानो कितने महीनों से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि कई महिलाएं इस बैग को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती हैं। अगर आपके पास भी ऐसा ही पर्स है, जो एकदम नया है लेकिन उसकी कोटिंग उखड़ गई है, तो इस हैंडबैग को फेंकने या अलमारी में रखने की जरूरत नहीं है।

दरअसल हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से हैंडबैग की कोटिंग को सही किया जा सकता है। यह समस्या खासतौर पर लेदर के हैंडबैग के साथ ज्यादा देखने को मिलती है। आइए, जानते हैं हैंडबैग को कैसे ठीक किया जाए ताकि उसकी खूबसूरती बरकरार रह सके।

हैंडबैग की परत उखड़ने का कारण

ज्यादा गर्मी, सीधी धूप, नमी, पानी, पसीना, बार-बार रगड़ लगना या गलत तरीके से स्टोर करने की वजह से भी कोटिंग खराब हो सकती है। यही वजह है कि सबसे पहले हैंडल, जिप के आसपास, कोनों और उन जगहों पर कोटिंग निकलने लगती है, जहां बैग सबसे ज्यादा रगड़ खाता है।

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हैंडबैग असली लेदर का है या नहीं। इसी के अनुसार रिपेयर यानी ठीक करने का तरीका उपयोग किया जाए, तो रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं। आजकल कई सारे हैंडबैग पीयू या सिंथेटिक लेदर से बने होते हैं। इनके ऊपर प्लास्टिक जैसी एक कोटिंग होती है। ये कोटिंग समय के साथ कमजोर होने लगती है और धीरे-धीरे उतरने लगती है। असली लेदर आमतौर पर परत बनाकर नहीं उखड़ता है। इसके ऊपर की परत उतर सकती है या चमड़ा सूखकर क्रैक हो सकता है। इसीलिए हैंडबैग के अंदर लगे लेबल को जरूर चेक करें।

जरूरी सामान

मुलायम कपड़ा

ब्रश

लेदर रिपेयर ग्लू

फ्लेक्सिबल फिलर (दरारों और गैप को भरने के लिए)

एक्रेलिक कलर

रिपेयर पैच (फटे, कटे और घिसे हुए हिस्सों के लिए)

ठीक करने का तरीका

सबसे पहले हैंडबैग को पूरी तरह खाली कर लें। इसके अंदर का सामान निकाल दें और साथ ही धूल-मिट्टी को भी साफ कर लें। इसके लिए हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। कोई भी ग्लू, कलर या रिपेयर प्रोडक्ट लगाने से पहले हैंडबैग के किसी छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट जरूर करें। अब देखना है कि हैंडबैग की थोड़ी-सी जगह खराब है या जगह-जगह कोटिंग उखड़ चुकी है। इसी के अनुसार रिपेयर का तरीका आजमाएं।

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जिप के आसपास जगह को सही करें

अगर हैंडबैग के जिप के आसपास की कोटिंग उखड़ गई है, तो इसे सावधानी से सही करें। इसके लिए सबसे पहले मुलायम ब्रश लें और इसकी वही परत हटाएं जो ज्यादा ढीली हो गई है। जुड़े हुए हिस्से को जबरदस्ती न निकालें। अब इस जगह की धूल साफ करके जिप को बंद कर लें। अगर आपको नीचे की परत दिखाई दे रही है, तो उससे मिलता-जुलता रिपेयर पेंट पतली परत में लगाएं। अगर हैंडबैग ब्राउन या अन्य रंग का है, तो उसी रंग का शेड चुनें। जरूरत पड़ने पर रंग मिलाकर मैच भी कर सकते हैं। पतले ब्रश से धीरे-धीरे इसे लगाएं। इसे अच्छी तरह सूखने दें।

हैंडल वाले हिस्से को सही करने का तरीका

हैंडबैग को पकड़ने वाला हैंडल सबसे ज्यादा रगड़ खाता है। यही वजह है कि यहां कोटिंग उखड़ने की समस्या ज्यादा दिखाई देती है। अगर थोड़ी जगह खराब है, तो उसे रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन पूरा हैंडल खराब लग रहा है, तो उसे छिपाना ज्यादा बेहतर तरीका साबित हो सकता है। इसके लिए रेडीमेड हैंडल रेप या कवर का इस्तेमाल कर सकती हैं। कवर ऐसा चुनें जो हैंडल के साइज और रंग से मैच करे। आप चाहें तो हैंडल को स्कार्फ से भी कवर किया जा सकता है।

बैग की बॉडी या कोनों की परत को सही कैसे करें?

सबसे पहले हैंडबैग को अच्छी तरह साफ कर लें। अब सेल्फ एडहेसिव लेदर रिपेयर पैच को खराब हिस्से के अनुसार काटें। पैच को थोड़ा बड़ा काटें और कोने गोल रखें। अब पैच के पीछे लगा कागज हटाएं और इसे खराब जगह पर चिपका दें। इसे अच्छी तरह चिपकाएं ताकि यह निकले नहीं। पैच का इस्तेमाल समतल सतह पर ही करें। अगर हैंडबैग की कोटिंग ज्यादा निकल गई है, तो इसके लिए फ्लेक्सिबल लेदर रिपेयर किट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें फिलर, कलर पेंट और सीलर मिलता है।

हैंगबैग को रिपेयर या ठीक करने के नतीजे बैग के मटिरियल और नुकसान के स्तर के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। हैंडबैग को ठीक करने से पहले किसी भी छोटी और छिपे हुए हिस्से पर इसे आजमा कर देखें। हैंडबैग को पानी में भिगोने से बचें और तेज केमिकल्स का इस्तेमाल भी न करें। अगर बैग की हालत ज्यादा खराब है, तो एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है।