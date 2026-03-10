How to repair broken nail: नेल्स बढ़े का शौक अधिकांश महिलाओं को होता है। कई बार नेल्स बढ़े होने के बाद किसी न किसी वजह से टूट जाते हैं। वहीं कई बार इसमें क्रैक आ जाता है। पूरी तरह के टूटे नाखून को सही करना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आपके नेल्स में क्रैक आ जाए तो उसे फिक्स किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह इतनी सफाई से किया जा सकता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका नाखून टूट गया था। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्‍ट एवं ब्‍यूटी एक्‍सपर्ट पूनम चुघ से स्‍टेप-बाय-स्‍टेप तरीके से इस ट्रिक के बारे में बताया है।

टूटा नाखून जोड़ने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 बंदू नेल ग्‍लू

1 छोटा टुकड़ा टिशु पेपर

अपने पसंद का नेलपेंट

1 नेल शाइनर

टूटे Nails को जोड़ने के लिए अपनाएं ये ट्रिक

सबसे पहले नाखूनों पर पहले से लगी नेलपेंट को हटाएं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ग्‍लू लगाया जाए तब वह आसानी से क्रैक्‍ड वाली जगह को जोड़ सके। इसके बाद टिशु पेपर का छोटा सा हिस्‍सा लें। इसमें ग्‍लू की एक बूंद डालें। फिर इससे टूटे हुए नाखून को सेट कर लें। ऊपर से इस ग्‍लू वाले टेप को चिपका दें। बस 1 मिनट के अंदर ही आपका नाखून चिपक जाएगा। इसके बाद ऊपर से अपनी पसंद का नेल पेंट लगाएं। जब वह सूख जाए तो उस पर नेल शाइनर लगा लें। इसे देखकर कोई कह नहीं सकता है कि आपका नेल टूटा हुआ था।

इन बातों का रखें ध्यान

अगर नाखून बहुत गहरा टूटा हो या फिर खून निकल रहा हो तो यह तरीका बिल्कुल भी न अपनाएं। दर्द होने पर यह प्रोसेस न करें।