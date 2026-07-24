कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस में साथ काम करने वाले व्यक्ति, अनजान इंसान या फिर सोशल मीडिया पर किसी की ड्रेस, बैग, जूते, घड़ी या कोई दूसरा सामान इस कदर पसंद आ जाता है कि हम पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कहां से खरीदा? लेकिन हर बार किसी से पूछना आसान नहीं होता। कई बार सामान का नाम लिखकर सर्च करने पर भी उस तरह का प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। ऐसे में हम अलग-अलग शॉपिंग ऐप्स और वेबसाइट्स पर घंटों तलाश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें मनचाही चीज नहीं मिलती।

आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। कपड़ों से लेकर इलेक्टॉनिक चीजों और होम डेकोर तक लगभग हर सामान इंटरनेट पर मिल जाता है। हालांकि अलग-अलग शॉपिंग वेबसाइट और ऐप्स होने की वजह से सही प्रोडक्ट ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो गूगल लेंस इस समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। जहां आप सिर्फ एक फोटो की मदद से अपनी पसंदीदा ड्रेस, बैग, जूते या किसी भी सामान को मिनटों में अलग-अलग ऐप्स और वेबसाइट पर खोज सकते हैं। जिससे आपको सही गुणवत्ता और प्राइज की तुलना करने में भी मदद मिल सकती है।

गूगल लेंस पर इस तरह ढूंढे अपनी पसंदीदा चीज

अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाती है, तो उसे अलग-अलग वेबसाइट में सर्च करने पर काफी समय लग सकता है। ऐसे में आप उस सामान या आउटफिट का स्क्रीनशॉट या फोटो ले लें। ध्यान रखें कि फोटो साफ हो ताकि ढूंढने में आसानी हो।

अब गूगल ऐप पर जाकर गूगल लेंस पर क्लिक करें। अगर आपके फोन में स्क्रीनशॉट है या पहले से गैलरी में फोटो सेव है तो उसे सर्च करें। इसके अलावा आप तुरंत फोटो लेकर गूगल लेंस पर सर्च कर सकते हैं।

इस तरह आपको उस ड्रेस या किसी भी सामान से मिलती-जुलती तस्वीर और अन्य वेबसाइट की लिंक फोटो के साथ दिखाई देगी। अगर वह ऐप पर उपलब्ध है, तो उसको खरीदने के लिए ऑप्शन्स अलग-अलग वेबसाइट पर दिखाई देंगे।

इस तरह आप आउटफिट या सामान के प्राइज और गुणवत्ता की तुलना भी आसानी से कर सकेंगे। इससे आपको सही प्रोडक्ट ढूंढने में कम समय लगेगा और आपके पसंद की चीज भी तुरंत मिल जाएगी।

अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है, तो ऑनलाइन उसे खरीदते समय रेटिंग और रिव्यू भी चेक करें। जिससे आप बाद में उस ड्रेस या सामान को रिटर्न करने की झंझट से बच सकें।