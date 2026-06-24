बारिश और उमस का मौसम भले ही गर्मी से राहत दिलाता हो, लेकिन इसके साथ घर में सीलन और बदबू की समस्या भी बढ़ जाती है। हवा में नमी अधिक होने के कारण घर के अंदर मौजूद कपड़े, कालीन और अन्य चीजें आसानी से गीली हो जाती हैं, जिससे घर में बासी और अप्रिय गंध फैलने लगती है। कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपने घर को ताजा और खुशबूदार बनाए रख सकते हैं।

घर में बदबू क्यों आती है?

उमस के दौरान हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी घर के अंदर फंस जाती है। इससे कपड़े, फर्नीचर और अन्य सतहें नम हो जाती हैं, जो सीलन भरी गंध का कारण बनती हैं। बंद कमरे और खराब वेंटिलेशन समस्या को और बढ़ा सकते हैं।

ताजी हवा का करें इंतजाम

दिन के अपेक्षाकृत सूखे समय में खिड़कियां और दरवाजे खोलकर रखें। इससे घर में ताजी हवा का प्रवाह बढ़ता है और नमी व बदबू बाहर निकलने में मदद मिलती है।

प्राकृतिक नमी सोखने वाली चीजों का इस्तेमाल करें

घर के नम कोनों में बेकिंग सोडा, चारकोल या सेंधा नमक से भरे कटोरे रखें। ये चीजें अतिरिक्त नमी और दुर्गंध को सोखकर वातावरण को ताजा बनाए रखने में मदद करती हैं।

कपड़ों और फैब्रिक को पूरी तरह सुखाएं

पर्दे, तौलिए, कालीन और कुशन उमस में आसानी से नमी पकड़ लेते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह सुखाएं और नियमित रूप से साफ करें, ताकि फफूंदी और बदबू न पनपे।

रसोई की सफाई पर दें विशेष ध्यान

कूड़ेदान को समय-समय पर खाली करें, सिंक और ड्रेन की सफाई करें तथा गीली सतहों को रोजाना पोंछें। उमस के मौसम में रसोई से बदबू आने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए नियमित सफाई जरूरी है।

खुशबूदार पौधे लगाएं

तुलसी, पुदीना और लैवेंडर जैसे पौधे घर में प्राकृतिक ताजगी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ये न केवल वातावरण को सुगंधित बनाते हैं, बल्कि घर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं।

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