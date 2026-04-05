महंगे कपड़ों की देखभाल करना आसान नहीं होता, खासकर उनकी सफाई को लेकर कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें साधारण डिटर्जेंट या वॉसिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। पार्टी वियर, साड़ी से लेकर ब्लेजर जैसे कपड़ों को सामान्य तरीके से साफ करने की सलाह नहीं दी जाती है। इससे उनका फैब्रिक खराब हो सकता है। ऐसे में ज्यादातर लोग ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। लेकिन जब कपड़े ज्यादा हों तो ड्राई क्लीनिंग का खर्च काफी बढ़ जाता है।

हालांकि, कुछ आसान घरेलू तरीके भी हैं जिनकी मदद से आप महंगे कपड़ों को घर पर ही ड्राई क्लीन जैसा साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ घरेलू तरीकों के बारे में जिनकी मदद से आप आसानी से कपड़ों को ड्राई क्लीन कर सकते हैं।

बेकिंग सोडा और विनेगर

घर पर ड्राई क्लीन करने के लिए बेकिंग सोडा और विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गुनगुने पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा डालें और उसमें थोड़ा सा विनेगर मिलाकर घोल तैयार कर लें। यह नेचुरल मिश्रण कपड़ों की गंदगी के साथ ही बदबू को भी दूर करने में मदद कर सकता है। साथ ही यह फैब्रिक पर ज्यादा असर डाले बिना ही उसे सुरक्षित रखने में भी मदद करता है।

कैसे करें साफ

सबसे पहले एक बाल्टी में इस घोल को बना लें। इसके बाद इसमें 10-15 मिनट के लिए कपड़ों को भिगोकर छोड़े दें। इस दौरान हल्के हाथों से कपड़ों को रगड़कर साफ कर लें। इससे गंदगी धीरे-धीरे निकल जाती है।

दाग कैसे छुड़ाएं

अगर कपड़ों पर खाने या फिर किसी अन्य चीज का गहरा दाग लग गया है, तो प्रभावित जगह पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगाकर हल्के हाथों से साफ करें। इसके बाद साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट सकता है।

ध्यान में रखें यह बातें

कपड़ों को साफ करने के बाद निचोड़ना नहीं चाहिए। इन्हें ऐसे ही छांव वाली जगह पर सूखने के लिए फैला दें, या फिर हल्के हाथों से पानी निचोड़ें। कपड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ने से उनका फैब्रिक खराब हो सकता है। कपड़ों को तेज धूप में नहीं सुखाना चाहिए। इससे वह जल्दी खराब हो सकते हैं।

भाप से भी कर सकते हैं ड्राई क्लीन

अगर कपड़े अधिक गंदे नहीं हैं, तो उन्हें बेकिंग सोडा और विनेगर से धोने के बजाए गर्म पानी की भाप से साफ कर सकते हैं। इसके लिए बाथरूम में गर्म पानी की भाप में कुछ देर टांग दें। भाप से कपड़ों की सिलवटें कम हो जाती हैं और हल्की बदबू भी दूर हो जाती है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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