Janmashtami 2026: जन्माष्टमी का त्योहार हर घर में उत्साह और उमंग लेकर आता है। घरों में बाल गोपाल के मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। उनके लिए नए कपड़े, आभूषण और झूला खरीदा जाता है। हर घर में यह जश्न अपने अंदाज में मनाया जाता है। हालांकि जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, वहां पर उन्हें बाल गोपाल का रूप दिया जाता है। धोती-कुर्ता, बांसुरी, मुकुट, पायल, मोरपंख और तिलक से बच्चों का श्रृंगार किया जाता है।

जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जा रही है। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चे को लड्डू गोपाल (कान्हा, बाल कृष्ण) का रूप देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए तरीकों की मदद ले सकते हैं। जिससे उन्हें खूबसूरत तरीके से तैयार किया जा सकता है। आउटफिट से लेकर ज्वेलरी तक हर एक चीज लुक को खास बनाने में मदद कर सकती है।

लड्डू गोपाल के कपड़े

बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है। ऐसे में उनके लिए सूती कपड़े के धोती कुर्ता चुन सकते हैं। लाल या पीले रंग की धोती ले सकते हैं। आजकल बाजार में रेडीमेड धोती मिल जाती है, जिसे बच्चों को आसानी से पहनाया जा सकता है। धोती के साथ लुक को पूरा करने के लिए पटका भी ले सकते हैं।

ज्वेलरी का चुनाव

लड्डू गोपाल का श्रृंगार ज्वेलरी (आभूषण) के बिना अधूरा लगता है। भगवान कृष्ण की ज्वेलरी कुंडल, हार और बाजूबंद शामिल हैं, जिन्हें आप बच्चे के लिए खरीद सकते हैं। बच्चे के लिए ज्यादा हैवी ज्वेलरी चुनने से बचें। इन्हें ज्यादा देर तक पहनने से उन्हें चिड़चिड़ाहट हो सकती है। ऐसे में फूलों से बनी ज्वेलरी भी बच्चों को पहना सकते हैं। पैरों में पायल, हाथों में कंगन और गले में मोतियों का हार पहनाएं।

इस तरह करें श्रृंगार

बच्चे को लड्डू गोपाल की तरह तैयार करने के लिए सिर्फ आउटफिट ही नहीं बल्कि मेकअप पर भी ध्यान दें। सबसे पहले चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाएं और हल्की क्रीम का इस्तेमाल करें। माथे पर तिलक लगाने के लिए चंदन या कुमकुम का इस्तेमाल करें। आंखों में काजल, होंठों पर लिपस्टिक और गालों पर ब्लश लगाया जा सकता है। बच्चा अगर बहुत छोटा है, तो उसपर मेकअप का इस्तेमाल न करें। उन्हें तैयार करने के लिए माथे पर चंदन या कुमकुम से वी शेप का तिलक लगा सकते हैं। इसके अलावा आंखों में हल्का काजल भी लगा सकते हैं।

मुकुट, मोरपंख

भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट और मोरपंख विराजमान है। जिसका अपना धार्मिक महत्व है। बच्चे को लड्डू गोपाल की तरह दिखाने के लिए मुकुट जरूर लें। इसके ऊपर मोरपंख लगा होना चाहिए। जिसे बच्चे को देखते ही हर कोई कहेगा कि इसमें बिल्कुल कान्हा की छवि दिख रही है।

बांसुरी

बिना बांसुरी के लड्डू गोपाल का लुक पूरा नहीं होगा। कपड़ों के साथ लुक को आकर्षक बनाने के लिए बांसुरी का इस्तेमाल जरूर करें। बच्चे के हाथ में बांसुरी पकड़ाएं। अगर बच्चा बहुत छोटा है, तो बांसुरी को पकड़कर वह खेलता हुआ बहुत सुंदर लगेगा।