योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है। यह न सिर्फ शरीर को लाभ पहुंचाता है बल्कि मानसिक रूप से भी फायदेमंद होता है। योग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी एक आसन का नियमित अभ्यास करने से शरीर को कई सारे लाभ मिलते हैं। ताड़ासन भी वह योग मुद्रा है जिसे सरल होने के साथ ही बेहद प्रभावशाली माना जाता है। सरल सा दिखने वाला यह आसान शरीर के पोश्चर को सुधारने, संतुलन बढ़ाने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में मदद करता है।

ताड़ासन करने का सही समय

ताड़ासन योग सुबह खाली पेट करने की सलाह दी जाती है। सुबह के समय शरीर और मन दोनों तरोताजा रहते हैं, जिससे इसका पूरा लाभ मिलता है। हालांकि, यदि सुबह समय नहीं है तो शाम के समय भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि भोजन के तुरंत बाद ताड़ासन न करें। खाना खाने के कम से कम 3-4 घंटे बाद ही इस आसन को करने की सलाह दी जाती है।

कितनी देर करें

अगर आप योग अभ्यास की शुरुआत करने जा रहे हैं तो ताड़ासन को 20 से 30 सेकंड तक कर सकते हैं। धीरे-धीरे अभ्यास को बढ़ाने पर इसे 1 से 2 मिनट तक किया जा सकता है। इसके साथ ही 3 से 5 बार दोहराना लाभकारी माना जाता है। इस दौरान सांसों को सामान्य रखना चाहिए और शरीर को पूरी तरह संतुलित रखने का प्रयास करें।

ताड़ासन करने का तरीका

ताड़ासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को पास रखें।

अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपरी की ओर करें।

धीरे-धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं और पूरे शरीर को खींचें।

कुछ सेकंड तक इस स्थित में रहें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें।

फिर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट जाएं।

इसी तरह आप फिर से इसे दोहरा सकते हैं।

नियमित रूप से ताड़ासन करने से जांघों, पिंडलियों और टखनों की मांसपेशियों को मजबूती मिल सकती है। यह आसन शरीर को संतुलित और पोश्चर को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें गहरी और नियंत्रित सांसों के साथ ताड़ासन करने से मन शांत होता है और तनाव कम महसूस हो सकता है।

बरतें ये सावधानियां

इसे अपनी क्षमता के अनुसार करें। शरीर पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए।

चक्कर आने, संतुलन संबंधी समस्या या गंभीर लो ब्लड प्रेशर होने पर अतिरिक्त सावधानी बरतना चाहिए।

वहीं, घुटने, टखने या पैर में गंभीर चोट होने पर डॉक्टर या योग विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें।

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