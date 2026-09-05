Pedicure Karne Ka Tarika: अक्सर हम चेहरे की त्वचा और बालों का खास ख्याल रखते हैं। हालांकि शरीर के बाकी हिस्सों की तरह पैरों की देखभाल और साफ-सफाई भी उतनी ही जरूरी है। धूल-मिट्टी, रूखी त्वचा और एड़ियों की गंदगी के कारण कई बार त्वचा रूखी और बेजान दिखने लगती है। ऐसे में कई बार लोग पार्लर जाकर पेडीक्योर करवाना पसंद करते हैं। जिससे पैरों को आराम और सुकून मिल सके। हालांकि अगर आपके पास पार्लर जाने का समय नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बल्कि घर पर ही आसानी से पेडीक्योर किया जा सकता है।

पैरों की चमक वापस लाने और थकान दूर करने के लिए घर पर पेडीक्योर कर सकते हैं। इसके लिए यहां दिए गए स्टेप्स की मदद ले सकते हैं। जिसे इंस्टाग्राम पर ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने शेयर किया है। आइए जानते हैं घर पर पैरों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं।

पेडीक्योर की जरूरत

अक्सर लोग पैरों को स्वस्थ, सुंदर और साफ रखने के लिए पार्लर जाकर पेडीक्योर करवाते हैं। इससे पैरों की डेड स्किन को दूर करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए प्यूमिक स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रगड़ने से पैरों को खुरदुरापन दूर हो सकता है। लंबे समय तक पैरों में जूते पहनने की वजह से फंगल इंफेक्शन का खतरा हो सकता है। ऐसे में पेडीक्योर पैरों की त्वचा को साफ करने और बदबू को दूर करने में मदद कर सकता है। कई लोगों को एड़ियों से जुड़ी समस्या होती है, जो गर्मी हो या सर्दी बार-बार क्रैक होने लगती और जिसकी वजह से कई बार दर्द भी होता है। ऐसे में पेडीक्योर फटी एड़ियों को ठीक करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा पेडीक्योर से पैरों को आराम मिलता है और थकान भी कम महसूस हो सकता है।

पेडीक्योर करने का आसान तरीका

सबसे पहले किसी बर्तन में पानी को गुनगुना होने तक गर्म करें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो, इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। गुनगुने पानी को एक टब में डाल लें जिसमें आपके पैर आसानी से बन जाएं। अब इस पानी में टी बैग, माइल्ड शैंपू और कुछ बूंदें मसल्स रिलैक्सेंट तेल की डालें। इसके लिए नीलगिरी, लैवेंडर, तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अब इस पानी में अपने पैरों को कुछ समय तक डुबोकर रखें। पानी से पैरों को निकालने के बाद धीरे-धीरे फुट फाइलर या प्यूमिस स्टोन की मदद से पैरों और नाखूनों को स्क्रब करें। इससे त्वचा की डेड सेल्स और डेड स्किन को हटाने में मदद मिल सकती है। इसके बाद पैरों को अच्छी तरह से सुखा लें।

पैरों को सुखाने के बाद त्वचा को मॉइश्चराइजर बनाए रखने के लिए फुट क्रीम अप्लाई करें। नाखूनों की सफाई करें और अगर बड़े नेल्स हैं तो उन्हें काट लें। इसके बाद कॉटन के सॉक्स को रातभर पहन कर सो जाएं। इससे त्वचा पर चमक आ सकती है और काफी आराम भी मिल सकता है।

बरतें ये सावधानियां

घर पर पेडीक्योर करते समय कुछ बातों को ध्यान रखा जा सकता है। पैरों को पानी में डुबोने से पहले तापमान की जांच जरूर करें। पानी ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म न रखें। हल्का गुनगुना पानी पैरों को आराम देने के लिए काफी है। एड़ियों और डेड स्किन को साफ करने के लिए फुट फाइल या प्यूमिस स्टोन का हल्के हाथों से इस्तेमाल करें। इसे त्वचा पर जोर से रगड़ने पर जलन या रेडनेस हो सकती है, क्योंकि भीगने के बाद त्वचा संवेदनशील हो सकती है।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”