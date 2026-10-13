नवरात्रि के मौके पर बाजारों, घरों और गली-मोहल्ले में रौनक छा जाती है। जगह-जगह लाइटों और फूलों की सजावट की जाती है। इस मौके पर महिलाएं गरबा और डांडिया नाइट में शामिल होने की प्लानिंग करती हैं। आउटफिट, फुटवियर और ज्वेलरी हर चीज पहले से खरीद ली जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेकअप करवाने के लिए पार्लर जाने का समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में खुद से सिंपल मेकअप लुक को खूबसूरत दिखा सकता है। अगर आपके पास ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ जरूरी चीजों की मदद से भी आसानी से मेकअप किया जा सकता है।

कई महिलाएं मेकअप नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस बारे में ज्यादा अनुभव नहीं होता। ऐसे में वे अक्सर पार्लर जाकर मेकअप करवाना पसंद करती हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पार्लर जाने का समय नहीं होता है। ऐसे में खुद से मेकअप किया जा सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। बल्कि कुछ जरूरी चीजों की मदद से भी आप सरल और सिंपल मेकअप कर सकती हैं।

जरूरी मेकअप सामग्री

मॉइश्चराइजर

कंसीलर

कॉम्पैक्ट

आईशैडो

काजल

आईलाइनर

मस्कारा

ब्लश

लिपस्टिक

पहला स्टेप

सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह फेशवॉश से साफ कर लें। मेकअप करने से पहले त्वचा की नमी को बनाए रखने के लिए मॉइश्चराइजर लगाना चाहिए। इससे त्वचा हाइड्रेटेड रहती है और फाउंडेशन या मेकअप के लिए चिकना बेस तैयार हो जाता है। इससे मेकअप लंबे समय तक रह सकता है और जल्दी हटता नहीं है। आप उसी मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें, जो आपकी स्किन को सूट करता हो।

दूसरा स्टेप

चेहरे पर मौजूद डार्क स्पॉट्स और आंखों के नीचे के हिस्से में कंसीलर लगाएं। कंसीलर का इस्तेमाल डार्क सर्कल्स और दाग-धब्बों को छिपाने में मदद कर सकता है। इसे अपने पूरे चेहरे पर इस्तेमाल न करें। बल्कि उन्हें जगहों पर लगाएं जहां जरूरत है। इसे लगाने के बाद ब्रश की मदद धीरे-धीरे ब्लेंड करें। इसे करीब 2-3 मिनट छोड़ दें।

तीसरा स्टेप

अब स्मूथ बेस के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं। इससे आंखों के नीचे या चेहरे पर कंसीलर लाइनों में जमता नहीं है। यह मेकअप को टिकाऊ बना सकता है। इसे सेट करने के बाद आखों को तैयार करें। इसके लिए कोई सॉफ्ट आईशैडो चुनें और उसे ब्रश की मदद से लगाएं। अगर आपके पास शिमरी आईशैडो है, तो उसे भी लगा सकते हैं। इससे आंखें और उभर कर नजर आ सकती है। आईशैडो लगाने के बाद काजल और आईलाइनर लगाएं। आईलाइनर को पतला रखें जिससे आंखें अच्छी दिख सकती हैं। अब मस्कारा का इस्तेमाल करें। इससे आईलैशेज को नेचुरल लिफ्ट मिलती है।

ब्लश और लिपस्टिक

इसके बाद ब्लश लगाने के लिए सही ब्रश का चुनाव करें। हल्के हाथों से ब्लश को गालों के उभरे हुए हिस्से के ऊपर लगाएं। इसे हमेशा हल्के हाथों से ऊपर की तरफ ब्रश से ब्लेंड करें। इससे यह नेचुरल और खिला-खिला नजर आ सकता है। अब अंत में होंठों पर अपनी पसंद की लिपस्टिक या सॉफ्ट टिंटेड लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं।