Hydra Facial at Home: धूप, धूल-मिट्टी और प्रदूषण की वजह से चेहरे की त्वचा बेजान और रूखी नजर आने लगती है। ऐसे में त्वचा को हाइड्रेटेड रखने और चमक बरकरार रखने के लिए स्किनकेयर किया जाता है। अक्सर चेहरे की देखभाल के लिए हम तरह-तरह के स्किनकेयर ट्रीटमेंट अपनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्लर जाकर ट्रीटमेंट लेने का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर पर ही कुछ आसान स्टेप्स की मदद से हाइड्रा फेशियल किया जा सकता है। हालांकि इसे करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको किसी तरह की स्किन एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या है, तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

अगर आप घर पर हाइड्रा फेशियल करना चाहती हैं, तो यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकती हैं। आइए जानते हैं इसे करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका।

क्लींजिंग करें

हाइड्रा फेशियल का सबसे पहला स्टेप चेहरे को क्लीन करना है। इसके लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। कच्चा दूध चेहरे की त्वचा को गहराई से साफ करने और नेचुरल ग्लो लाने में मदद कर सकता है। यह त्वचा के पोर्स में जमी धूल-मिट्टी और गंदगी को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। सबसे पहले चेहरे को पानी से अच्छी तरह साफ करके पोछ लें। अब एक कटोरी में कच्चा दूध लें और इसमें रूई को डुबोएं और इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसे करीब 5 से 6 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। फिर चेहरे को ठंडे या ताजे पानी से धो लें।

एक्सफोलिएट करना

हाइड्रा फेशियल का दूसरा स्टेप त्वचा को एक्सफोलिएट करना है। इससे त्वचा की डेड सेल्स हट सकती हैं, जिससे त्वचा चमकदार और स्वस्थ नजर आ सकती है। इसके अलावा मुंहासे और ब्लैकहेड्स कम करने में भी मदद मिल सकती है। त्वचा को एक्सफोलिएट करने के लिए घर पर रखी कुछ चीजों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कॉफी पाउडर, बेसन और चावल के आटे की जरूरत होगी। इसके लिए एक बाउल में एक चम्मच कॉफी, एक चम्मच बेसन और 1/2 चम्मच चावल का आटा लें। इसमें दही या गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब हल्के हाथों से चेहरे और गर्दन की त्वचा को स्क्रब करें। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर से स्क्रब न करें। लगभग 5 से 6 मिनट मसाज करें और चेहरे को पानी से धो लें।

मसाज करें

अब तीसरा स्टेप मसाज है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है। मसाज करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ताजा एलोवेरा जेल का उपयोग किया जाता है। चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाकर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। यह चेहरे की रंगत को निखारने में मदद कर सकता है। करीब 5 से 10 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को पानी से धो लें। अब तौलिए को गुनगुने पानी में डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ लें। इस तौलिए को चेहरे और गर्दन पर हल्के-हल्के प्रेस करें। इससे चेहरे की मांसपेशियों को आराम मिल सकता है और थकान भी कम हो सकती है।

हाइड्रेटिंग फेस मास्क का उपयोग

हाइड्रा फेशियल का आखिरी स्टेप फेस मास्क है। इससे त्वचा को अंदर तक नमी मिल सकती है। जिसे त्वचा मुलायम, चमकदार और फ्रेश नजर आ सकती है। इसके लिए आप शहद और पके केले से फेस मास्क बना सकते हैं। केले को चम्मच की मदद से मैश कर लें और इसमें एक चम्मच शहद मिला लें। अब इस फेस मास्क को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं। इसे करीब 15 से 20 मिनट रखें और फिर पानी से चेहरे को साफ कर लें।

इन बातों का रखें ध्यान

चेहरे की देखभाल के लिए हाइड्रा फेशियल असरदार तरीका साबित हो सकता है। हालांकि इसे करने के पहले और बाद में कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है। अगर आप फेशियल कर रही हैं, तो पहले चेहरे पर वैक्सिंग, थ्रेडिंग या हेयर रिमूवर क्रीम का इस्तेमाल न करें। तेज धूप और टैनिंग से कुछ दिनों पहले दूर रह सकती हैं। हाइड्रा फेशियल करने के बाद चेहरे पर तुरंत मेकअप लगाने से बचें। चेहरे को बार-बार छूने और रगड़ने से बचें। इस बात का खास ध्यान रखें कि फेशियल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको जलन, खुजली या असहजता महसूस हो रही है, तो इसे न लगाएं। अगर आपको किसी भी तरह की त्वचा संबंधी समस्या है या किसी चीज से एलर्जी है, तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”