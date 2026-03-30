गर्मियों के मौसम में एसी, फैन और कूलर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जिन घरों में एसी नहीं होता है, वहां गर्मी के मौसम में कूलर का इस्तेमाल होता है। यह गर्मी से राहत देने का सबसे आसान और किफायती तरीका है। गर्मी आते ही सीधे कूलर का इस्तेमाल शुरू नहीं कर देना चाहिए। सबसे पहले इसकी सफाई बेहद जरूरी है। क्योंकि, लंबे समय से रखे कूलर से कई बार दुर्गंध की समस्या भी आ सकते है। वहीं, गंदे वॉटर टैंक, गीले पैड्स में बैक्टीरिया और फफूंद के जमाव के कारण बदबू पैदा हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कूलर की सफाई कैसे करनी चाहिऐ।

1- कूलर को इस्तेमाल करने से पहले इसके टैंक में पानी भर दें। अब इसमें जमी गंदगी को ब्रश और हल्के डिटर्जेंट की मदद से साफ करें। इसके साफ पानी से एक दो बार और धो लें।

2- लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने पर कूलिंग पैड्स पर धूल और गंदगी जम जाती है। ऐसे में इसे निकालकर गुनगुने पानी और हल्के डिटर्जेंट से साफ करें। इन्हें ब्रश की मदद से हल्के हाथों से अच्छी तरह साफ कर लें। इससे गंदगी और फफूंद निकल जाते हैं। इसके बाद धूप में सुखा दें।

3- धूल जमने के कारण कूलर की हवा कम हो जाती है। लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने पर कूलर के पंखे के ब्लेड और मोटर के आसपास धूल जमा हो जाती है। ऐसे में इसे भी अच्छे से साफ कर दें।

4- टैंक में एक लीटर पानी में आधा कप सिरका और ब्लीच मिलाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद टैंक को ब्राश या स्क्रब की मदद से अच्छे से साफ करें। इससे बैक्टीरिया और बदबू की समस्या दूर हो सकती है।

5- अगर बदबू अधिक है तो टैंक में थोड़ा नींबू का रस और पानी मिलाकर हर जगह अच्छे से छिड़क दें। इससे बदबू खत्म होती है और कूलर से ताजी हवा आती है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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