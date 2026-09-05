Center Table Decor Ideas: लिविंग रूम को सजाने के लिए हम तरह-तरह के डेकोरेटिव आइटम्स खरीदते हैं। हालांकि कुछ चीजें कॉमन हैं, जो हर कोई अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए लगाता है। इंडोर प्लांस्ट इनमें से एक हैं। लिविंग रूम में मौजूद सेंटर टेबल को सजाने के लिए ज्यादातर लोग छोटे गमले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सेंटर टेबल पर कुछ यूनिक चीजों को रख सकते हैं। यह सेंटर टेबल को अट्रैक्टिव लुक देने में मदद कर सकता है।

हर कोई चाहता है कि उसका घर मॉडर्न, यूनिक और स्टाइलिश दिखे। इसके लिए सोफे के डिजाइन का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन इसके सामने रखी टेबल को अक्सर हम खाली छोड़ देते हैं। अगर आप इसे अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए तरीकों की मदद ले सकते हैं।

सेंटर टेबल सजाने का तरीका

कैंडल और इंडोर प्लांट्स

सेंटर टेबल को सजाने के लिए कई लोग मनी प्लांट, रबर प्लांट या स्नेक प्लांट रखते हैं। यह घर में ताजगी और वातावरण को खुशहाल रखने में मदद कर सकता है। हालांकि इसके साथ आप सेंटर टेबल को डेकोरेट करने के लिए कुछ और चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बाक्से में कैंडल को रखें और इसके साथ छोटा इंडोर प्लांट रखें। यह लिविंग रूम को एलिगेंट लुक देने में मदद कर सकता है।

किताबें और टाइम ग्लास

मिनिमल लुक के लिए सेंटर टेबल पर ज्यादा डेकोरेटिव चीजों का इस्तेमाल करने के बजाय एक या दो चीजों को रखा जा सकता है। अगर आपको पढ़ने का शौक है, तो इसके ऊपर टाइम ग्लास, बुक्स और डेकोरेटिव बाउल रख सकते हैं।

डेकोरेटिव ट्रे

सेंटर टेबल या कॉफी टेबल के लिए डेकोरेटिव ट्रे आती हैं, जिनका इस्तेमाल लिविंग रूम को आकर्षक बनाने में किया जा सकता है। वुडन या मेटल डेकोरेटिव के ऊपर आप प्लांट्स, डेकोरेटिव आइटम्स और अन्य चीजों को रख सकते हैं। इससे सामान बिखरा हुआ नहीं दिखता है और टेबल भी सुंदर लग सकता है।

सेंटर पीस

टेबल को सजाने के लिए कुछ यूनिक डेकोरेटिव पीस रख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर तरह-तरह के डेकोरेटिव चीजें बजट दाम पर मिल जाती हैं। जिन्हें कमरे के इंटीरियर के अनुसार चुना सकता है। यह कमरे को एक अलग लुक देने में मदद कर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

सेंटर टेबल को आकर्षक दिखाने के लिए तीन चीजों को एक साथ रख सकते हैं। सबसे पहले बड़ी चीज जैसे बुक, फिर लंबी चीज जैसे फ्लावर वास और फिर छोटी चीज जैसे कैंडल। टेबल के ऊपर हमेशा एक ऑर्गेनिक चीज को जरूर रखें। टेबल अगर कांच की है, तो उसके ऊपर साफ-सफाई रखें। साथ ही टेबल पर ज्यादा चीजों को रखने से बचें। इससे लिविंग रूम का लुक खराब हो सकता है।