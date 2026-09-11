Ganesh Chaturthi Decor Ideas: गणेश चतुर्थी का उत्सव लोगों को जोश, उमंग और उत्साह भर देता है। गणपति बप्पा के आगमन की खुशी में घर, सड़कें, गलियां और जगह-जगह पंडालों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। गलियों और मैदानों में भव्य गणपति पंडाल बनाए जाते हैं। इसके अलावा लोग अपने-अपने घरों में गणपति बप्पा का दरबार सजाते हैं। जिसकी तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। अगर आप भी इस साल अपने घर पर बप्पा का स्वागत करने जा रहे हैं, तो यहां दिए गए बजट डेकोरेशन आइडियाज से मदद ले सकते हैं।

बप्पा का दरबार सजाने के लिए हर बार ज्यादा जगह या महंगे डेकोरेटिव आइटम्स की जरूरत नहीं होती। बल्कि घर पर बजट में डेकोरेशन करना चाहते हैं, तो कुछ क्रिएटिव आइडियाज की मदद ले सकते हैं। गणेश चतुर्थी से पहले दरबार सजाने के लिए यहां दिए गए तरीकों की मदद ली जा सकती है।

कपड़ों से सजाएं दरबार

साड़ी या दुपट्टे की मदद से गणपति बप्पा के दरबार खूबसूरत तरीके से सजाया जा सकता है। इसके लिए सफेद, लाइट पिंक या कोई भी प्लेन कपड़ा ले सकते हैं। इसे दीवार पर लटकाएं और नीचे से फैलाते हुए घेर बनाएं। आप चाहें तो दो या तीन कलर के दुपट्टे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर नकली बेल लगा सकते हैं, जिससे दिखने में यह काफी सुंदर और नेचुरल लगेगा।

लाइटिंग का इस्तेमाल करें

गणपति बप्पा की पूजा सुबह-शाम की जाती है। ऐसे में उनके दरबार में लाइटिंग होना जरूरी है। इसके लिए आप दिवाली की लाइटों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें पहले ही निकालकर चेक करें कि ये जल रही हैं या नहीं। इसके बाद पर्दे के आसपास और चारों तरफ लाइटिंग से डेकोरेशन करें। इससे दरबार को एक अलग लुक मिलेगा।

मिट्टी के दीयों से करें डेकोरेशन

आसपास सजावट के लिए आप बप्पा के आगमन के रास्ते दीयों को सजा सकते हैं। अगर आपके पास दीवाली के दीए रखे हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाजार से भी मिट्टी के दीए खरीद सकते हैं, जिनका दाम ज्यादा नहीं होता है।

फूल पत्तियों से करें सजावट

इसके साथ ही जिस दिन गणेश चतुर्थी है, उस दिन पूरे दरबार को फूल और पत्तियों से सजाएं। ताजे फूलों से की गई डेकोरेशन बहुत ही जीवंत लगती है। आप चाहें तो नकली फूलों की लड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पर्दों के दोनों तरफ लगाएं इससे दरबार यूनिक और अट्रैक्टिव लगेगा।

रंगोली बनाएं

गणपति बप्पा का दरबार बिना रंगोली के अधूरा लग सकता है। इसके लिए आप गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने छोटी-सी रंगोली बना सकते हैं। जिसमें अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो फूलों से भी रंगोली बना सकते हैं। यह भी दरबार को सुंदर दिखाने में मदद करेगी।

थीम बेस्ड दरबार सजाएं

थीम बेस्ड सजावट का अर्थ है कि पूरे दरबार में एक तरह की डेकोरेशन की जाए। हरियाली, पेस्टल रंग या ट्रेडिशनल सजावट के लिए दरबार को फूलों से सजाया जा सकता है। इससे गणपति बप्पा का दरबार आकर्षक और खूबसूरत दिखेगा। इसके साथ आप लाइटिंग का भी खास ख्याल रखें।