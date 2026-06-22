DIY Flower Vase Ideas: घर को खूबसूरत दिखाने के लिए अक्सर हम महंगी-महंगी चीजों को खरीदते हैं। लेकिन इसके लिए घर की बेकार और इस्तेमाल न की जाने वाली चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी मदद से खूबसूरत फ्लावर वास बनाया जा सकता है जो घर को कम पैसों में शानदार और अट्रैक्टिव दिखाने में मदद करेंगी। अगर आप भी डाइनिंग टेबल, लिविंग रूम, स्टडी टेबल या घर की किसी जगह पर फ्लावर वास लगाना चाहते हैं तो कुछ बेकार चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आइसक्रीम का खाली डिब्बा

गर्मियों में आइसक्रीम बहुत पसंद की जाती है जिसके डिब्बे घरों में यूं ही रखे रहते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप फ्लावर वास बना सकते हैं। इसके लिए डिब्बे को कलरफुल तरीके से पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे फैब्रिक या डेकोरेटिव पेपर से सजा सकते हैं।

कांच की बेकार बोतल

कांच की बोतल या जार का इस्तेमाल करके आप घर को खूबसूरती से सजा सकते हैं। कांच की बोतल को सबसे पहले साफ करके उसको बाहर से पेंट कर लें। अगर आप चाहें तो इसको शंख, मोतियों, बीड्स या अन्य डेकोरेटिव चीजों से सजा सकते हैं। इसे आप लिविंग रूम में रख सकते हैं जो घर को सुंदर और अट्रैक्टिव लुक देगा।

प्लास्टिक की बोतल

घर पर प्लास्टिक की बोतलें यूं ही स्टोर रूम में रखी रहती हैं जिनका इस्तेमाल आप फ्लावर वास बनाने के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल को आप बाहर से डेकोरेट कर सकते हैं जिससे फ्लावर वास ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इसमें आप फूलों के पौधों को लगाकर बालकनी या घर के कॉर्नर पर टांग सकते हैं जो बहुत ही शानदार लुक देगा।

पुराना कप या मग

अक्सर कप या मग को पकड़ने वाला हैंडल टूट जाता है जिसकी वजह से हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इन्हें फेंकने की जगह आप घर को सजाने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप खूबसूरत फ्लावर वास बना सकते हैं जिसे डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल या बालकनी में सजाकर रखा जा सकता है। इसे आप बाहर से डेकोरेट भी कर सकते हैं जिससे इसका लुक बदल जाएगा।

नारियल का खोल

नारियल का इस्तेमाल करने के बाद उसके खोल को फेंक दिया जाता है। लेकिन थोड़ी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आप इससे खूबसूरत फ्लावर वास बना सकते हैं। सबसे पहले नारियल के खोल को अंदर से पूरी तरह साफ कर लें। बाहर से इसे आप पेंट कर सकते हैं और कुछ यूनिक डिजाइन बना सकते हैं। इसके अंदर आप छोटे-छोटे पौधे जैसे पेटूनिया, मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट या स्नेक प्लांट लगा सकते हैं।

कार्डबोर्ड से बनाएं

डाइनिंग टेबल, लिविंग रूम या बेडरूम को सजाने के लिए आप कार्डबोर्ड की मदद से फ्लावर वास बना सकते हैं। इसके लिए कार्डबोर्ड को अपनी पसंद की शेप में काटें। अब कटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक सिलेंडर जैसे आकार का खोखला बॉक्स बनाएं। इसके अंदर आप प्लास्टिक या कांच की बोतल को रख सकते हैं। जिससे पौधों का पानी बाहर नहीं निकलेगा। इसको बाहर से आप स्टोन, मिरर और स्टिकर्स की मदद से डेकोरेट कर सकते हैं।