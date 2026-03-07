रसोई घर में बर्तनों की दिनभर जरूरत पड़ती है। उन्हें साफ करने के लिए किचन में सिंक लगी होती है। ये हमारे काम को बहुत आसान बना देती है। सब्जी धोने से लेकर बर्तन साफ करने तक के लिए लोग सिंक यूज करते हैं। कई बार इसमें खाने की जूठन या सकरन या गंदगी-चिकनाई जमने की वजह से सिंक बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। या फिर इसमें से बदबू आने लग जाती है। वहीं पानी भी कई बार धीरे-धीरे जाता है। पानी ब्लॉकेज या गंदी बदबू से छुटकारा पाने या फिर सिंक को साफ करने के लिए आप यहां बताए तरीके अपना सकते हैं।

किचन की गंदी सिंक को बेकिंग सोडा और सफेद सिरके से करें साफ

किचन की गंदी सिंक को आप बेकिंग सोडा और सफेद सिरके से साफ कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का पेस्ट बनाकर सिंक में डालना है और उसके बाद ऊपर से डिश सोप डालना है। इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें। इसके बाद स्क्रब की मदद से रगड़कर साफ कर लें।

गर्म पानी में नींबू और डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर करें सफाई

गंदी बदबूदार सिंक को आप गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू का रस और डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर साफ कर सकते हैं। इन्हें सिंक के अंदर डाल लें। फिर इसी को सिंक में लगाकर छोड़ दें। इसके बाद स्क्रबर की मदद से स्क्रब करें और फिर गर्म पानी से सिंक को साफ करें। ऐसा करने से गर्म पानी से सिंक में लगे तेल के कण, मसाले और गंदगी तेजी से साफ हो जाएंगे। इससे सिंक चमक जाएगा।

पाइप में डालकर छोड़ दें टॉयलेट क्लीनर लिक्विड

पाइप में आप टॉयलेट क्लीनर लिक्विड डाल सकते हैं और इससे सिंक की पाइप की सफाई अच्छी तरह से होती है। इसके लिए आपको करना ये है कि आप पाइप में टॉयलेट क्लीनर डालकर छोड़ दें और फिर इसमें गर्म पानी डालें। पाइप अपने आप ही पूरे तरह से साफ हो जाएगा। इनमें जमा गंदगी और तेल के कण पिघलकर साफ होने लगेगा और फिर ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करें सिंक को डीप क्लीनिंग

किचन सिंक में लगे पाइप में कई बार ब्लॉकेज आ जाता है। ऐसे में उसकी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। इसके लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिंक के लिए एक अच्छा क्लीनर है। इससे आप सिंक को डिसइनफेक्ट कर सकती हैं। इसके लिए बस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सिंक के पाइप में डाल दें। फिर 10 मिनट इंतजार करें। आखिर में गुनगुना पानी इसके ऊपर से डाल दें।

छेद और निचले हिस्सों को करें बोरेक्स पाउडर से क्लीन

कई बार सिंक के छेदों और निचले हिस्सों में पानी ब्लॉकेज की दिक्कत आ जाती है। ऐसे में आप सिंक के छेद को साफ करने और इसके निचले हिस्सों की सफाई के लिए बोरेक्स पाउडर का घोल बनाकर डाल लें। इसके बाद आप 30 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और फिर गर्म पानी से साफ कर लें। इस प्रकार से आप सिंक को साफ कर सकते हैं।