घड़ी पर धूल, पसीना और गंदगी जमा हो जाने से उसकी चमक गायब हो जाती है और वो पुरानी नजर आने लगती है। खासकर चेन की छोटी-छोटी कड़ियों और स्ट्रैप के किनारों में गंदगी फंस जाए तो उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। घड़ी की चेन, स्ट्रैप और डायल की सफाई का तरीका अलग-अलग होता है। आइए जानें इसके बारे में।

घड़ी की चेन साफ कर लें

आपकी घड़ी में मेटल की चेन है, तो सबसे पहले मुलायम टूथब्रश को हल्के साबुन वाले पानी में थोड़ा गीला करके चेन की कड़ियों के बीच धीरे-धीरे ब्रश करें। इससे जमा हुई धूल और पसीने की परत निकलने में मदद मिलेगी। इसके बाद साफ, हल्के गीले कपड़े से चेन को पोंछें। इसके बाद सूखे मुलायम कपड़े से अच्छी तरह सुखा दें। घड़ी के केस और क्राउन के आसपास पानी न जाने दें।

स्ट्रैप को ऐसे करें सफाई

स्ट्रैप किस चीज का बना है, सबसे पहले आपको यह देखना है। सिलिकॉन या रबर स्ट्रैप को साफ करने के लिए मुलायम कपड़ा लें। उसे साबुन वाले पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें। उससे स्ट्रैप को पोंछें। अगर स्ट्रैप लेदर का है, तो उसे पानी में भिगोना या साबुन से रगड़ना ठीक नहीं है। ऐसे स्ट्रैप को हल्के सूखे या बहुत कम नम माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें। नमी के बाद उसे प्राकृतिक तरीके से सूखने दें।

डायल और कांच की सफाई का तरीका

डायल और कांच की सफाई करने के लिए सूखा माइक्रोफाइबर कपड़ा लें। पहले हल्के हाथ से धूल हटाएं और फिर कपड़े को गोल-गोल घुमाते हुए कांच और डायल की सतह साफ करें। अगर कोई दाग आसानी से नहीं निकल रहा है, तो कपड़े को बहुत हल्का नम किया जा सकता है, लेकिन सीधे घड़ी पर पानी या क्लीनिंग लिक्विड स्प्रे न करें।

डिस्क्लेमर: घड़ी साफ करने से पहले उसके मैनुअल में दिए गए निर्देश जरूर देखें। वाटर रेजिस्टेंस या घड़ी के मटेरियल को लेकर जानकारी न हो तो पानी या किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बचें।