How to clean the temple: 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में घरों में मैया के आगमन की तैयारियां चल रही हैं। यूं तो मंदिर को लोग अक्सर साफ करते रहते हैं। लेकिन कई बार लकड़ी और मार्बल पर धूपबत्ती या दीपक से ऐसे निशान पड़ जाते हैं जो कपड़े से साफ करने से भी नहीं हटते हैं। ऐसे में यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान से टिप्स लेकर आए हैं। जिनकी मदद से आप कुछ मिनटों में ही मंदिर को साफ कर पाएंगे। इनके मंदिर की सारी गंदगी हट जाएगी और मंदिर नए की तरह चमकने लगेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में।

मार्बल का मंदिर कैसे साफ करें?

नींबू और बेकिंग सोडा

मंदिर को साफ करने के लिए सबसे पहले आधे नींबू के रस में करीब 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। इसके बाद इसमें डिशवाशिंग लिक्विड की कुछ बूंदें डालें। तैयार घोल को एक सॉफ्ट स्पंज में डिप करें। इससे मंदिर को साफ करें। मंदिर की जालियों को साफ करने के लिए टूथ ब्रश लें। इसे लिक्विड के जरिए जालियों में लगाएं। 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद गीले कपड़े से मंदिर को पोछें लें।

नींबू और बिनेगर

नींबू और बिनेगर के जरिए भी आप मार्बल का मंदिर चमका सकते हैं। इसके लिए आप एक लीटर पानी में 1 कप विनेगर मिलाएं। इसके बाद नींबू का रस डालें। इसे मिक्स करके सॉफ्ट स्पंज से मंदिर को साफ करें। 10 मिनट इसे छोड़ दें। इसके बाद पानी से साफ कर लें।

लकड़ी का मंदिर कैसे साफ करें?

लकड़ी के मंदिर को साफ करने के लिए आप सैंडपेपर का इस्तेमाल करें। लकड़ी के मंदिर पर अक्सर चिकनाई या धूपबत्ती का कालापन जम जाता है। इसे साफ करने के लिए सबसे पहले सेंडपेपर का टुकड़ा लें. जिस तरफ से ये खुरदुरा होता है, उसे धीरे-धीरे मंदिर पर रगड़ें। ऐसा करने से गंदगी हट जाएगी।