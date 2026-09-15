Wax Heater Cleaning Tips: वैक्सिंग शरीर के अनचाहे बालों को हटाने का एक तरीका है, जिससे स्किन लंबे समय तक साफ और चिकनी बनी रहती है। इसके लिए सबसे पहले बालों की दिशा में वैक्स को लगाया जाता है और स्ट्रिप्स (पट्टियों) की मदद से खींचा जाता है। बाजार में सॉफ्ट वैक्स, चॉकलेट वैक्स, हार्ड वैक्स, रीका वैक्स और शुगर वैक्स तरह-तरह के वैक्स मिलते हैं। इनका उपयोग त्वचा के प्रकार और किस हिस्से पर इस्तेमाल किया जाना, उसके अनुसार किया जाता है। वैक्स को लगाने से पहले उसे गर्म किया जाता है। इसके लिए वैक्स हीटर या वॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे वैक्स पिघल जाए और आसानी से उपयोग में लाया जा सके।

बार-बार वैक्सिंग करने पर वैक्स हीटर पर वैक्स चिप जाता है, जो आसानी से नहीं निकलता। अगर इसे सही से साफ न किया जाए, तो वैक्स हीटर गंदा और चिपचिपा हो सकता है और जल्दी खराब भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हर इस्तेमाल के बाद वैक्स हीटर को साफ किया जाए। लेकिन कई बार हमें समझ नहीं आता कि इसे कैसे साफ किया जाए। अगर आप पहली बार वैक्स हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसे साफ करने का तरीका खोज रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। आइए जानते हैं वैक्स हीटर को घर पर किस तरह साफ किया जा सकता है।

सबसे पहले करें यह काम

वैक्स हीटर का इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ करना जरूरी होता है। हीटर के चारों तरफ वैक्स चिपक जाती है, जो कपड़े से साफ नहीं होती और इसे पानी से साफ करने पर मशीन खराब हो सकती है। ऐसे में इसे सावधानी से साफ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले वैक्स हीटर को हल्का सा गर्म करें। ध्यान रखें कि हीटर ज्यादा गर्म न हो जिससे हाथ न जले।

वैक्स साफ करें

जब वैक्स हीटर हल्का गर्म हो जाए और वैक्स पिघलने लगे तो इसका स्विच बंद कर दें और प्लग निकाल दें। अब वैक्स एप्लीकेटर या स्पैटुला से साइड में लगी वैक्स को साफ करें। यह आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक या माइक्रोफाइबर से बनी होती है, जिसपर वैक्स नहीं चिपकती। ऐसे में इससे वैक्स को हटाना आसान हो सकता है।

कॉटन से करें सफाई

साइड से हीटर को साफ करने के बाद अब नीचे का हिस्सा साफ करें। इसके लिए आप कॉटन या माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हल्का सा गीला कर लें और नीचे की सतह को साफ करें। इस तरह हीटर अच्छी तरह साफ कर लें। ध्यान रखें कि कॉटन हल्का गीला हो। अगर यह गीला नहीं होगा तो वैक्स इसके ऊपर चिपक जाएगा और साफ करने में परेशानी होगी।

अगर हीटर के आसपास वैक्स चिपका हुआ है, तो इसे साफ करने के लिए कॉटन को गीला कर लें और फिर इसे नारियल के तेल में डुबो लें। इससे हीटर के अंदर की सतह को अच्छी तरह से साफ करें। इसके बाद साफ कॉटन लेकर तेल को अच्छी तरह से साफ करें। हाइजीन के लिए आप चाहें तो कॉटन में सैनिटाइजर लगाकर इसे अच्छी तरह साफ कर सकती हैं।

ध्यान रखें ये बातें

वैक्स हीटर को साफ करने के लिए नुकीली या खुरदरी चीजों का इस्तेमाल न करें। इससे हीटर की सतह पर स्क्रैच आ सकते हैं। हमेशा कॉटन, माइक्रोफाइबर कपड़ा और नारियल तेल का इस्तेमाल करें। हीटर में लंबे समय तक वैक्स को न छोड़ें। वैक्स हीटर को हमेशा साफ और सूखी जगह पर रखें जिससे इसके अंदर गंदगी न जमा हो।