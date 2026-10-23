कई बार आपने देखा होगा कि बाथरूम, किचन या वॉश बेसिन के नल से पानी की धार सही नहीं आ रही है। पानी इधर-उधर फैल रहा है और धार टेढ़ी निकल रही है। अगर आपके घर के नल में भी इस तरह की समस्या आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि पाइपलाइन में खराबी हो। कई बार नल की जाली जिसे एरेटर भी कहते हैं, उसमें कचरा या गंदगी जम सकती है। इस वजह से भी पानी की धार टेढ़ी आ सकती है। हालांकि हर छोटी-मोटी समस्या के लिए प्लंबर को बुलाने की जरूरत नहीं होती। नल की जाली को निकालकर आप खुद साफ कर सकते हैं, जिससे काफी हद तक पानी की धार को सही किया जा सकता है।

नल की जाली (एरेटर)

पानी की धार नल से सीधे और सही तरीके से आए, इसलिए आगे छोटी जाली लगाई जाती है। इस जाली को एरेटर कहा जाता है। इसकी मदद से नल का पानी इधर-उधर नहीं गिरता और धार एक समान रहती है। हालांकि कई बार नल से पानी की धार टेढ़ी-मेढ़ी निकलने लगती है। ऐसे में आसपास की जगह गंदगी नजर आती है और हाथ धोने में भी परेशानी होती है।

नल की जाली में धीरे-धीरे गंदगी, मिट्टी और पानी में मौजूद मिनरल्स जमा होने लगते हैं। जिसकी वजह से नल के आसपास जाली पर सफेद परत जम जाती है। यह समस्या खासतौर पर हार्ड वॉटर यानी खारे पानी की वजह से हो सकती है। जिसकी वजह से नल का पानी कई बार धीरे-धीरे निकलने लगता है या फिर धार टेढ़ी आती है। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या आ रही है, तो प्लंबर बुलाने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपको नल की जाली यानी एरेटर साफ करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। जिसकी मदद से पानी की धार को सही किया जा सकता है।

नल की जाली साफ करने का तरीका

सबसे पहले जिस नल की धार टेढ़ी आ रही है उसकी आगे की जाली को किसी चीज की मदद से निकाल लें। इसके लिए आप स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नल के आगे की जाली (एरेटर) निकालने के बाद टूथब्रश की मदद से इसकी गंदगी और धूल-मिट्टी को अच्छी तरह साफ करें। अब इस एरेटर को सफेद सिरका (विनेगर) में भिगोकर लगभग 30 से 40 मिनट तक रखें। इसे फिर ब्रश से रगड़कर दोबारा साफ करें। अब इसे नल पर वापस लगा दें।

नल के एरेटर को साफ करने के लिए विनेगर नहीं है, तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का रस जमी हुई कैल्शियम (सफेद परत) को आसानी से निकाल सकता है। नींबू के रस में लगभग आधा घंटा एरेटर को भिगोकर रखें और फिर ब्रश की मदद से इसे साफ कर लें।

इन चीजों को करें चेक

नल और एरेटर को अच्छी तरह साफ करने के बाद वॉशर को भी चेक कर लें। अगर यह पुराना या घिस गया है, तो इसे बदल सकते हैं। इससे पानी का दबाव ठीक हो सकता है और लीकेज भी बंद हो सकती है। पाइप के अंदर मिट्टी, जंग या कैल्शियम जमा हो सकता है। इसे साफ करने के लिए पतली डंडी में कपड़ा लपेट लें और इससे नल के अंदर की गंदगी को साफ कर सकते हैं। हालांकि यह काम सावधानी से करें। इसके अलावा टंकी के इनलेट पर फिल्टर (जाली) को समय-समय पर साफ करें। इसमें भी मिट्टी और कचरा जमा हो सकता है, जिससे पानी का दबाव कम हो सकता है।

अगर नल का एरेटर साफ करने के बाद पानी कम आ रहा है, तो टंकी के पास लगे मुख्य वाल्व को चेक करें। कभी-कभी वाल्व आधा बंद होने से भी पानी की धार टेढ़ी या कम आ सकती है। अगर इसके बाद भी आपको समस्या आ रही है, तो प्लंबर को बुला सकते हैं।