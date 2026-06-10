घर की साफ-सफाई में कई बार हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं जिनसे घर की खूबसूरती कई गुना बढ़ सकती है। इन्हीं में से एक है घर में लगी स्टील की रैलिंग। धूल-मिट्टी, बारिश का पानी, उंगलियों के निशान रैलिंग की चमक को कम कर देते हैं। यूं तो इन्हें साफ करने के लिए बाजार में महंगे क्लीनर आते हैं। लेकिन आप बिना इन पर पैसे खर्च किए भी रैलिंग को चमका सकते हैं।

स्टील रेलिंग की सफाई के लिए 3 आसान और कारगर तरीके

गुनगुना पानी और लिक्विड डिशवॉश

ब्रिटिश स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन (BSSA) के मुताबिक यह सफाई का सबसे सुरक्षित तरीका है। इसके लिए सबसे पहले एक बाल्टी गुनगुने पानी में कुछ बूंदें लिक्विड डिशवॉश की मिलाएं। फिर माइक्रोफाइबर कपड़े को इसमें भिगोकर रेलिंग पोंछें। इसके बाद में साफ पानी से पोंछकर सूखे कपड़े से सुखा दें।

बेकिंग सोडा का पेस्ट

रेलिंग पर अगर जिद्दी दाग या चिकनाई जम गई है तो यह तरीका काम आ सकता है। इसके लिए 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर दाग वाली जगह पर लगाएं। इसके 5 मिनट बाद मुलायम स्पंज से हल्के हाथ से रगड़ें। फिर साफ पानी से पोंछकर सुखा दें। इस बात का ध्यान रखें कि रेलिंग को साफ करने के लिए कभी खुरदरे स्क्रबर को यूज न करें।

पानी और सफेद सिरके का घोल

अगर स्टील की रेलिंग पर पानी के सफेद निशान या धब्बे दिख रहे हैं तो आप उसे साफ करने के लिए यह तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 हिस्सा सफेद सिरका और 3 हिस्सा पानी मिलाएं। फिर इसे कपड़े की मदद से धब्बों पर लगाएं। इसके बाद तुरंत साफ पानी से पोंछ दें। आखिर में सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से सुखा लें।