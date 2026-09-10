रोजाना पहनने की वजह से कई बार पायल-बिछिया ज्यादा पुरानी न होने के बाद भी काली-काली दिखने लगती हैं। चमक गायब होने और कालापन जमने से यह पुरानी दिखने लगती हैं। दरअसल साबुन, गंदगी और पानी की परत चढ़ने की वजह से ऐसा होता है।

कई बार पानी की वजह से चांदी धीरे-धीरे काली दिखने लगती है। ऐसे में अगर आप इन्हें नई पायल की तरह चमकाना चाहती हैं तो यहां बताए तरीके आपके काम आ सकते हैं। यानी बिना ज्यादा मेहनत किए भी आपका काम आसान हो सकता है।

राख से हट सकता है कालापन

पहले के समय में महिलाएं पायल और बिछिया को साफ करने के लिए यह तरीका अपनाया करती थीं। आप चाहें तो यह तरीका आजमाकर देख सकती हैं। इसके लिए बारीक और साफ राख लें। फिर इसमें थोड़ा पानी मिलाकर हल्का पेस्ट तैयार करें। फिर इसे पायल-बिछिया पर लगाकर मुलायम कपड़े से धीरे-धीरे रगड़ें। फिर पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें। यह तरीका पुराने समय में चांदी की चीजों की सफाई के लिए घरों में इस्तेमाल किया जाता था।

नींबू-नमक का हल्का घोल आजमाएं

राख वाला तरीका नहीं ट्राई करना तो आप नींबू-नमक से इसे साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू का रस और चुटकी भर नमक डालें। फिर इसमें पायल-बिछिया को थोड़ी देर डाल दें। फिर मुलायम कपड़े से साफ करके पानी से धो लें और तुरंत सुखा दें।

ज्यादा कालापन हो तो बेकिंग सोडा का पेस्ट

अगर पायल-बिछिया पर ज्यादा कालापन जमा है तो यह तरीका अपनाएं। इसके लिए थोड़े बेकिंग सोडा में कुछ बूंद पानी डालकर पेस्ट बना लें। इसे गहने पर लगाएं और मुलायम कपड़े से बहुत हल्के हाथ से साफ करें। इसके बाद साफ पानी से धोकर कपड़े से पूरी तरह सुखा लें।

आखिर में एल्युमिनियम फॉयल वाला तरीका

चांदी की पायल बिछिया को नए की तरह चमकाने के लिए ये ट्रिक अपना सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में एल्युमिनियम फॉयल बिछाएं। इसमें गर्म पानी और थोड़ा बेकिंग सोडा डालें। पायल या बिछिया को कुछ मिनट के लिए इसमें रखें और फिर निकालकर साफ पानी से धो लें। मुलायम कपड़े से सुखाने के बाद चमक पहले से बेहतर दिख सकती है।