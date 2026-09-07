पानी पीने के लिए ज्यादातर लोग स्टेनलेस स्टील की बोतल का इस्तेमाल करते हैं। जिसे वह अपने साथ सफर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या जिम के लिए ले जाना पसंद करते हैं। यह मजबूत, टिकाऊ और आसानी से साफ हो जाती है, जिसकी वजह से कई लोग इसे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। हालांकि कई बार आपने देखा होगा कि स्टील की बोतल के अंदर जंग के निशान दिखने लगे हैं। इसकी वजह से पूरी बोतल को खराब समझकर फेंकने की जरूरत नहीं है। बल्कि कुछ घरेलू तरीकों की मदद से आप इसे दोबारा चमका सकते हैं।

रोजाना इस्तेमाल होने वाली स्टील की बोतल में कई बार जंग के निशान लग जाते हैं। जो बोतल साफ करने के बाद भी नहीं जाते हैं। कई बार ये निशान बोतल के साइड या निचले हिस्से में पड़ जाते हैं। इन निशानों को सिर्फ पानी या लिक्विड डिशवॉश से साफ करने के बजाय घरेलू तरीकों का इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प हो सकता है। जिससे बोतल को नुकसान पहुंचाए बिना जंग के निशान को साफ किया जा सकता है। आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जो बोतल को साफ करने में मदद कर सकते हैं।

क्यों लग जाते हैं बोतल में जंग के निशान

स्टील के बोतल की क्वालिटी भी इसका एक कारण हो सकती है। सस्ते स्टील में निकल और क्रोमियम की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से उसमें बहुत जल्दी जंग लग सकती है।

कई बार ऐसा होता है कि हम बोतल को साफ करने के बाद अच्छी तरह नहीं सुखाते। जिसकी वजह से बोतल के अंदर गीली सतह पर जंग के निशान पड़ सकते हैं।

लंबे समय तक स्टील की बोतल के अंदर पानी रहने से दाग और दंग लग सकती है। बोतल में मौजूद नमी हवा के संपर्क में आकर जंग में बदल सकती है।

जंग के दाग साफ करने के तरीके

पहला तरीका

स्टील की बोतल का रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी नियमित सफाई करना जरूरी है। लंबे समय तक बोतल को बिना साफ किए इस्तेमाल करना जंग के निशान को बढ़ा सकता है। ऐसे में गर्म पानी और लिक्विड डिशवॉस को बोतल में डालें। अब सावधानी से बोतल को कपड़े की मदद से पकड़ें और शेक करें। अगर आपको दाग नजर आ रहे हैं, तो अंदर किसी पतली चीज में कपड़ा लपेटकर इसे साफ करें।

दूसरा तरीका

बोतल के अंदर लगे जंग के निशान को साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा और पानी का गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इसे जंग वाली जगहों पर लगाएं, अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो किसी लकड़ी या पतली चम्मच की मदद से इसे लगाएं। इस पेस्ट को करीब 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब मुलायम ब्रश या स्पंज की मदद से बोतल को साफ करें। अंत में पानी से बोतल को अच्छी तरह साफ करें। यह तरीका हल्की जंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

तीसरा तरीका

स्टील की बोतल को साफ करने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए दाग वाली जगह पर सिरका डालें और इसे करीब 10 मिनट तक छोड़ दें। कुछ देर बार इसे सॉफ्ट ब्रश की मदद से साफ करें। बोतल को पानी और लिक्विड डिशवॉश की मदद से अच्छी तरह धो लें। अब बोतल को पूरी तरह सूखने दें। जब बोतल में पानी पूरी तरह सूख जाए, तब ही इसे दोबारा इस्तेमाल करें।

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