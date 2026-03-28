आजकल घर को रिच और क्लासी लुक देने के लिए इंटीरियर में कांच (ग्लास) का इस्तेमाल खूब होने लगा है। पहले जहां सिर्फ खिड़कियों तक यह सीमित था अब इससे अलमीरा से लेकर रैलिंग बनाने में भी इस्तेमाल में लाया जाने लगा है। बाथरूम से लेकर ड्रेसिंग रूम में कांच-शीशा होता है। ये देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन जल्दी भी गंदे हो जाते हैं। इनकी क्लीनिंग का काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा अगर आपको घर में लगे कांच को साफ करने के 3 कारगर तरीके पता होंगे। इससे आप कांच को जल्दी और आसानी से चमका पाएंगे।

सिरका का करें यूज

सिरके के जरिए आप कांच को साफ कर सकते हैं। यह नेचुरल सफाई एजेंट माना जाता है। इससे शीशे के दाग को हटाने और कांच को साफ किया जा सकता है। इससे कांच को साफ करने के लिए एक स्प्रे में सिरका और पानी लें। उसे मिलाएं और शीशे पर छिड़क दें। फिर कांच को साफ कर लें।

बेकिंग सोडा से हटाए दाग

कांच को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हल्का स्क्रबिंग एजेंट हैं। इसके लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे मुलायम कपड़े या सॉल्ट स्पंज से शीशे पर लगाएं। फिर सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ दें।

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नींबू और नमक का बनाएं घोल

इन दोनों चीजों का घोल बनाकर भी आप घर में लगे कांच पर पड़े गंदे निशानों को हटा सकते हैं। इसके लिए नमक और नींबू का रस मिलाकर शीशे या कांच पर लगाएं। फिर कपड़े की मदद से पोछ दें।

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