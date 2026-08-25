किचन और बाथरूम घर के वो हिस्से हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना होता है। किचन की सिंक हो, वॉशबेसिन का ड्रेन या बाथरूम की नाली इसकी सफाई रोजाना की जाती है। हालांकि कभी-कभी ऐसा होता है कि ड्रेन को ऊपर से साफ करने के बाद भी अंदर से गंदी बदबू आने लगती है। यह समस्या पानी या साबुन से साफ करने पर भी नहीं जाती। इसके लिए कई लोग रूम फ्रेशनर का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, तो यहां बताया गया घरेलू तरीका आपके काम आ सकता है।

बेकिंग सोडा और विनेगर की मदद से किचन या बाथरूम के ड्रेन की बदबू को आसानी से दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं ड्रेन की बदबू को दूर करने का तरीका।

ड्रेन या नाली से बदबू क्यों आती है?

किचन और बाथरूम में ड्रेन या नाली का इस्तेमाल रोजाना होता है। धीरे-धीरे समय के साथ इसमें कचरा, बाल, साबुन की गंदगी और चिकनाई जमा होने की वजह से बैक्टीरिया और फंगस पनप सकता है। यही कारण है कि अच्छी तरह से सफाई न करने पर ड्रेन से बदबू आने लगती है। खासकर मानसून के समय हवा में नमी ज्यादा होती है जिसकी वजह से बदबू बढ़ सकती है।

बेकिंग सोडा और विनेगर का उपाय

किचन सिंक, वॉश बेसिन या बाथरूम की नाली से बदबू आ रही है, तो उसे दूर करने के लिए बेकिंग सोडा और विनेगर मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले नाली में 1/2 कप बेकिंग सोडा डाल दें। सोडा बदबू को अब्जॉर्ब करने में मदद करेगा और अंदर जमी गंदगी या जमाव को ढीला कर सकता है। अब धीरे-धीरे नाली में 1 कप विनेगर डालें और इसे ऐसे ही छोड़ दें।

बेकिंड सोडा और विनेगर के इस मिश्रण को करीब 15-30 मिनट तक छोड़ दें। जिससे गंदगी और बदबू पैदा करने वाली चीजें ढीली हो जाएंगी। अब नाली में गर्म पानी डालें और उसे धो लें। जिससे सारी गंदगी निकल जाएगी और बदबू भी कम हो सकती है।

अगर आपको नाली से अभी भी हल्की बदबू आ रही है, तो कुछ नींबू के छिलके और बर्फ के टुकड़ों को नाली में डालें और इसके ऊपर से ठंडा पानी चला दें। जिससे हल्की बदबू भी दूर हो सकती है। इस घरेलू तरीके को हफ्ते में एक बार आजमा सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

ड्रेन या नाली से गंदगी और बदबू को दूर रखने के लिए इसकी नियमित सफाई जरूरी है। इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल आप हफ्ते में कम से कम एक बार कर सकते हैं। किचन या बाथरूम के ड्रेन में कवर का इस्तेमाल जरूर करें। इससे छोटा-मोटा कचरा और गंदगी पाइप के अंदर नहीं जाती। इसके अलावा बची हुई खाने की चीजें और चिकनी चीजों को ड्रेन में डालने से बचें। यह पाइप के अंदर जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से बदबू बढ़ सकती है। इसके अलावा नाली में लगी जाली को नियमित रूप से साफ कर सकते हैं।