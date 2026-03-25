कई लोग अपने घर को स्टाइलिश लुक देने के लिए वुडन फ्लोरिंग करवाते हैं। यह देखने में बेहद सुंदर लगती है और घर की खूबसूरती को भी बढ़ाती है। हालांकि, टाइल्स या मार्बल्स के मुकाबले वुडन फ्लोरिंग का ध्यान थोड़ा अधिक रखना जरूरी होता है। लकड़ी का फर्श नमी, धूल और खरोंच से जल्दी प्रभावित हो सकता है, इसलिए इसकी नियमित सफाई और सही देखभाल बेहद अहम होती है।

अगर समय पर इनका ध्यान न रखा जाए तो यह जल्दी खराब हो सकते हैं। लकड़ी पर दाग-धब्बे पड़ सकते हैं और धीरे-धीरे इसकी चमक भी खत्म होने लगती है। इसके अलावा, ज्यादा गंदगी जमा होने से फ्लोर पर खरोंच आने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं वुडन फ्लोरिंग और अन्य लकड़ी के फर्निचर को साफ रखने और प्राकृतिक रूप से चमकाने के लिए क्या करना चाहिए।

लकड़ी की जांच जरूरी

हार्डवुड फ्लोर की सफाई करने से पहले यह जानना जरूरी है कि उस पर किस तरह की फिनिश की गई है। क्या फ्लोर पॉलीयुरेथेन की सीलिंग है। इसे जांचने के लिए फर्श पर पानी की एक बूंद डालें। अगर पानी की बूंद सतह पर टिकी रहती है, तो यह फ्लोर शील्ड है और आप इसे पानी आधारित सॉल्यूशन या स्टीम क्लीनर से साफ कर सकते हैं।

कैसे है आपका वुडन फ्लोर

वहीं, अगर पानी की बूंद जल्दी लकड़ी में समा जाती है, तो इसका सीलेंट खत्म हो चुका है या लगाया ही नहीं गया था। ऐसे में बिना सील वाले फ्लोर को साफ करते समय पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। गहरी सफाई के लिए जरूरत पड़ने पर हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए और फिर तुरंत सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से फर्श को अच्छी तरह पोंछकर सुखा दें, ताकि यह खराब न हो।

वैक्यूम क्लीनर कैसा होना चाहिए

अगर वैक्यूम क्लीनर की मदद से फ्लोर को साफ करना चाहते हैं तो, कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीन अधिक प्रभावी होता है। इससे धूल-मिट्टी को बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से साफ किया जा सकता है।

हफ्ते में कितनी बार करें सफाई

हार्डवुड फ्लोर की हल्की सफाई हफ्ते में एक-दो बार करनी चाहिए, इससे फर्श ज्यादा गंदा नहीं होता है। महीने में एक बार जरूरत पड़ने पर इसके लिए मॉप से सफाई करें, ताकि लकड़ी अच्छी तरह साफ हो और उसकी चमक बनी रहे।

ऐसे पोछे से करें सफाई

लकड़ी के फर्श को साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर डस्ट मॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे धूल-मिट्टी और घर में आने वाले छोटे-छोटे कण आसानी से साफ हो जाते हैं। साथ ही फर्श पर खरोंच भी नहीं आता।

सिरका आ सकता है काम

लकड़ी के फर्श को प्राकृतिक तरीके से चमकाने के लिए सिरका काम आ सकता है। इसके लिए सबसे पहले झाड़ू की मदद से फर्श को अच्छे से साफ कर लें। एक बाल्टी पानी में 1 कप व्हाइट विनेगर मिला लें। अब माइक्रोफाइबर मॉप को घोल में डुबोएं और अच्छी तरह निचड़ लें। अब इससे फर्श की सफाई करें। इसके बाद पंखा चलाकर फर्श को सूखने दें।

दाग को कैसे साफ करें

कई बार लकड़ी के फर्श पर छोटे-छोटे दाग पड़ जाती है, जिससे यह घर की शोभा को कम कर देता है। इसे साफ करने के लिए सिरके को गुनगुने पानी में मिलाकर उसे टूथब्रश की मदद से दाग वाली जगह पर रगड़ कर साफ करें। इसके बाद साफ कपड़े से पोंछ दें। इससे दाग आसानी से हट सकते हैं।

पेंट के दाग कैसे हटाएं

कई बार वुडन फर्श पर पेंट की छींटें या बूंदें गिर जाती हैं, जिन्हें साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक बाउल में डिशवॉशिंग लिक्विड और नींबू का रस मिला लें। टूथब्रश की मदद से दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से रगड़कर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद साफ कपड़े से फर्श को साफ कर दें।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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