बाथरूम की साफ-सफाई में सिर्फ टाइल्स, नल, मग, बाल्टी, टॉयलेट सीट या फर्श नहीं आता है। बल्कि टॉयलेट सीट से जुड़ा फ्लश टैंक को साफ करना भी जरूरी है। नियमित सफाई न करने की वजह से इसके अंदर गंदगी जमा होने लगती है। यह गंदगी एक समय बाद इतनी बढ़ सकती है कि फ्लश टैंक खराब या जाम हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते ही इसे नियमित रूप से साफ किया जाए।

आप अगर फ्लश टैंक को अक्सर टॉयलेट सीट साफ करने के दौरान बाहर से धो दिया जाता है। लेकिन असली गंदगी फ्लश टैंक के अंदर जमा होती है। अगर इसका ढक्कन खोला जाए, तो इसमें गंदगी, काई और खारे पानी की सफेद परत देखने को मिल सकती है। बाथरूम को हाइजीन रखने के लिए जरूरी है कि फ्लश टैंक को भी नियमित रूप से साफ किया जाए। अगर आप इसे साफ करना चाहते हैं, तो महंगे क्लीनर की बजाय घरेलू चीजों की मदद ले सकते हैं।

फ्लश टैंक क्यों हो जाता है गंदा

लंबे समय तक खारे पानी के भराव की वजह से फ्लश टैंक में सफेद या भूरी परत जमने लगती है। अगर पानी मे्ं आयरन या मैंगनीज ज्यादा है, तो टैंक में भूरे या काले रंग के दाग भी बनने लगते हैं। लोहे से बने अंदरूनी पार्ट्स में लगातार पानी की वजह से जंग लग सकती है। इसके अलावा फ्लश टैंक का ढक्कन आमतौर पर बंद रहता है, जिसकी वजह से नियमित सफाई नहीं होती। ऐसे में अंदर गंदगी, काई और सॉल्ट जमा होते रहते हैं।

सामग्री

सिरका- 1 कप

बेकिंग सोडा- आधा कप

लिक्विड डिशसोप- 2 चम्मच

गुनगुना पानी – 2 लीटर

ब्रश या कपड़ा

साफ करने का तरीका

लंबे समय से सफाई न होने और पानी भरे रहने की वजह से टैंक के अंदर गंदगी और काई जम जाती है। ऐसे में बाथरूम में टॉयलेट सीट, टाइल्स और बाकी चीजों की साफ-सफाई के साथ-साथ टैंक को साफ करना चाहिए। सफाई करने से पहले फ्लश टैंक के वाटर सप्लाई को बंद कर दें। फ्लश को चला दें ताकि सारा पानी निकल जाए।

जब फ्लश टैंक का सारा पानी निकल जाए, तो इसमें एक कप सिरका डाल दें। अब बेकिंग सोडा और लिक्विड डिशसोप डालें। सभी चीजों को डालने के बाद ऊपर से एक लीटर गुनगुना पानी डालें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गरम न हो क्योंकि इससे प्लास्टिक के टैंक को नुकसान पहुंच सकता है। अब इस मिश्रण को टैंक में करीब 30 से 40 मिनट तक छोड़ दें।

अब सावधानी से टैंक के अंदर ब्रश की मदद से किनारों और आसपास की गंदी जगहों को साफ करें। ज्यादा जोर से रगड़कर अंदर सफाई न करें, इससे फ्लश खराब हो सकता है। अब वाटर सप्लाई चालू कर दें और पानी को फ्लश कर दें। लगभग 2 से 3 बार फ्लश करें ताकि अंदर का गंदा पानी निकल जाए। अब फ्लश के ढक्कन को बंद कर दें।

3 से 6 महीने में एक बार फ्लश टैंक की सफाई कर सकते हैं। इससे काई, गंदगी और फफूंद नहीं लगती है और बाथरूम साफ और चमकदार नजर आता है। महंगे क्लीनर की बजाय आप फ्लश टैंक को साफ करने के लिए इस आसान घरेलू तरीके को आजमा सकते हैं।