Chalni Saaf Karne ka Tarika: आटा, बेसन या मैदे को बहुत बारीकी से पीसा जाता है। खाना बनाते समय इनमें मौजूद गंदगी और मोटे कणों को साफ करने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। जिसकी वजह से आटे के बारीक कण छलनी के छोटे-छोटे छेदों में फंस जाते हैं। सफाई न करने पर ये कण धीरे-धीरे हवा और नमी के संपर्क में आकर परत बना लेते हैं। इस वजह से छलनी गंदी नजर आ सकती है और आटा छानने में भी परेशानी हो सकती है।

चाय छानने वाली छलनी को तो हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह धोया जाता है। लेकिन आटा छानने वाली छलनी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब तक इसमें चारों तरफ आटा नहीं चिपक जाता या यह गंदी नहीं हो जाती, तब तक इसे साफ नहीं किया जाता। इसकी नियमित रूप से साफ-सफाई हाइजीन के लिहाज से भी जरूरी हो जाती है। हालांकि हर बार पानी से आटा छानने वाली छलनी को साफ करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में इसे साफ करने के लिए आप आसान तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, जानते हैं इसे साफ करने का आसान तरीका क्या है।

छलनी गंदी होने की वजहें

छलनी से छानते समय आटे के बारीक कण छेदों में फंस सकते हैं। हवा में मौजूद नमी या गीले हाथों से छूने पर जाली में फंसा आटा सख्त हो जाता है और परत बना लेता है। छलनी को नियमित रूप से साफ न करना छेदों को बंद कर सकता है। इसके अलावा किचन में काम करते समय चिकनाई वाले हाथों से छलनी का इस्तेमाल करना भी इसके पीछे की वजह हो सकता है।

छलनी को साफ करने का तरीका

आटे की छलनी को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करने पर आटा इसमें चिपक जाता है और उसे सूखने में भी समय लगता है। ऐसे में आप बिना छलनी को धोए भी साफ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले छलनी को उल्टा करके हल्के से थपथपाएं। इससे आटे के बारीक कण काफी हद तक निकल जाएंगे।

छलनी को उलटा करके साफ करने के बाद अब सूखे ब्रश का इस्तेमाल करें। ब्रश की मदद से छलनी पर लगा आटा या बेसन अच्छी तरह से झाड़ें। इस तरह सूखा और चिपका हुआ आटा आसानी से बाहर निकल सकता है। छलनी के दोनों तरफ ब्रश से सफाई करें।

इस तरह आप बिना धोए आटे की छलनी को साफ कर सकते हैं। अब सूखे सूती कपड़े से छलनी को अच्छी तरह साफ करें। अगर नमी की वजह से आटा छलनी के किनारों पर चिपक गया है, तो उसे साफ करने के लिए नुकीली चीज का इस्तेमाल करे से बचें। इससे छलनी के बारीक छेद खराब हो सकते हैं।

छलनी को इस तरह रखें साफ

रोजाना आटा, बेसन या अन्य चीजों को छानने की वजह से छलनी पर बारीक कणों की परत धीरे-धीरे जमने लगती है। ऐसे में हर इस्तेमाल के बाद छलनी को उल्टा करके झटक लें। इस तरह सारा आटा निकल जाएगा और छलनी जल्दी गंदी नहीं होगी। इसके अलावा नमी और पानी वाली चीजों से छलनी को दूर रखें। इससे आटे के बारीक कण छलनी पर चिपक सकते हैं, जिससे छलनी गंदगी दिख सकती है। छलनी की जाली के छेद आटे या नमी के कारण बंद हो सकते हैं, ऐसे में हफ्ते में एक या दो बार नियमित रूप से इसे गुनगुने पानी और डिशवॉश से साफ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह धूप में सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें।