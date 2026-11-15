Mop Cleaning Tips: फर्श पर जमी गंदगी, धूल-मिट्टी और चिकनाई को साफ करने के लिए पोछे का इस्तेमाल करते हैं। रोजाना घर की साफ-सफाई में झाड़ू-पोछा का अहम योगदान है। झाड़ू लगाने के बाद धूल-मिट्टी के बारीक कण को साफ करने के लिए पोछा का इस्तेमाल किया जाता है। पानी में डुबोकर पूरे घर में पोछा लगाया जाता है, जिससे फर्श चमकने लगता है। इसके अलावा जब भी गंदगी फैलती है या पानी, खाना या तेल गिरता है तो पोछे से ही उसे साफ किया जाता है।

घर की गंदगी और चिकनाई को साफ करते-करते पोछा मैला हो जाता है। ऐसे में इसे सिर्फ साबुन और पानी से धोना काफी नहीं है। गंदे और मैले पोछा में कीटाणु पैदा हो सकते हैं, ऐसे में जरूरी है कि इसे नियमित रुप से साफ किया जाए। इसके लिए आप घर पर घोल तैयार करके पोछा को साफ रख सकते हैं।

गुनगुने पानी का इस्तेमाल

अगर पोछा भी गंदा और मैला दिख रहा है, तो उसे अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। इसके लिए पहला तरीका गुनगुना पानी है। एक बाल्टी में लिक्विड डिटर्जेंट को गुनगुने पानी में मिलाएं। अब इसमें पोछा डालकर लगभग 30 घंटे के लिए छोड़ दें। इससे गंदगी और चिपचिपाहट आसानी से निकल जाएगी। अब पोछे को निकालकर साफ पानी से दो से तीन पर धो लें। इसे सुखाने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

स्पिन मॉप साफ करने का तरीका

अगर आपके पास स्पिन मॉप है, तो उसे साफ करने के लिए आप अलग तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉप यानी पोछे वाला हिस्सा प्लास्टिक बैग में डालें। अब इसके अंदर डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा और डिशसॉप डाल दें। इसके अंदर हल्का गुनगुना पानी डाल दें। प्लास्टिक बैग को ऊपर से पकड़कर शेक करें। अब इसे बांधकर लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब बैग को ओपन करें और पोछे को साफ पानी से धो दें।

कब बदलना चाहिए पोछा

लगातार इस्तेमाल होने की वजह से पोछा गंदा हो जाता है। हालांकि इसे साफ करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लंबे समय तक एक ही पोछा इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता है। इसके अंदर कीटाणु या बैक्टीरिया पन सकते हैं। जब पोछे का कपड़ा या मॉप हेड घिस जाए या धागे निकलने लगें तो इसे बदल सकते हैं। धीरे-धीरे पोछा घिसने की वजह से पतला हो जाता है। वहीं पोछे में साफ करने के बाद भी इसमें गंध आने लगती है। इसके अलावा पोछा गंदगी साफ करने की बजाय गंदगी फैलाने लगे, तो समझ लीजिए कि इसे बदल देना चाहिए। आमतौर पर 3 से 6 महीने के अंदर पोछा बदल सकते हैं। हालांकि यह समय पोछा इस्तेमाल होने का तरीका और अन्य चीजों पर भी निर्भर करती है।