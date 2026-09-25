Tave ki Chiknai Kaise Saaf Karen: किचन की साफ-सफाई घर को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ हाइजीन से भी जुड़ी होती है। अगर बर्तन गंदे और चिपचिपे दिखाई देते हैं, तो यह सेहत पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। यही वजह है कि हम किचन में रखे सभी बर्तनों, डिब्बों और अन्य चीजों को साफ रखते हैं। लेकिन कई बार कड़ाही और कुकर जैसे बर्तनों की चिकनाई आसानी से साफ नहीं होती। खासतौर से तवे पर जमी काली परत और चिकनाई। कई बार आपने देखा होगा कि ब्रश से रगड़ने के बाद भी तवे पर गंदगी रह गई है। ऐसे में सिर्फ ब्रश से तवे को रगड़ना काफी नहीं होता। बल्कि कुछ आसान घरेलू तरीकों से इसकी चमक वापस लाई जा सकती है।

अगर आपके किचन में रखा लोहे का तवा काला और चिकना नजर आ रहा है, तो उसे आसानी से साफ किया जा सकता है। दरअसल हम आपको ऐसा घरेलू तरीका बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से तवे की चिकनाई और काली परत को साफ करने में मदद मिल सकती है।

तवे पर जमी गंदगी का कारण

तवे पर रोटी, पराठे और अन्य चीजें बनाई जाती हैं। जिसमें घी या तेल का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है। ये चिकनाई तेज आंच के संपर्क में आती है और तवा जलकर काला पड़ जाता है। लगातार खाना पकाने और बचे हुए खाने के कण जब तवे पर चिपक जाते हैं, तो यह काली और सख्त परत बना लेते हैं। इसके अलावा तवे पर जमी चिकनाई और काली परत का कारण सही से सफाई न करना भी है। खाना बनाने के बाद तवे को अच्छी तरह साफ न करने और उसपर जमी चिकनाई को वैसे ही छोड़ने की वजह से काली परत और सख्त हो जाती है। हर बार इस्तेमाल के बाद सिर्फ पानी से तवा धोने की वजह से किनारों पर चिकनाई जमी रह जाती है। यही वजह है कि धीरे-धीरे तवा काला और चिकना नजर आने लगता है।

तवे को साफ करने का तरीका

सामग्री

बेकिंग सोडा- 2 चम्मच

नींबू- 1

डिशवॉश लिक्विड- 1 चम्मच

गरम पानी

साफ करने का तरीका

सबसे पहले तवे के ऊपर बेकिंग सोडा डालें। अब नींबू को आधा काट लें। इसे तवे के अंदर और किनारों पर अच्छी तरह से रगड़ें। इसके बाद लिक्विड डिशवॉश को तवे पर डालें और स्क्रबर की मदद से इसे रगड़कर साफ करें। अब इसे धोने के लिए हल्का गुनगुना पानी लें और इसे साफ करें। पानी से धोने के बाद इसे कपड़े से पोछकर अच्छी तरह सुखा लें।

इस तरह रखें लोहे के तवे को साफ

जब भी हम तवे को धोते हैं, तो उसे ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे में लोहे के तवे पर मौजूद पानी और हवा के संपर्क में आता है, तो ऑक्सीकरण होता है। जिसकी वजह से लोहे पर लाल-भूरे रंग की परत बनने लगती है। इसलिए जब भी तवे को धोकर रखें तो उसे साफ सूती कपड़े से जरूर पोछें। इससे तवा साफ-सुथरा नजर आता है और जल्दी गंदा नहीं हो सकता। इसके अलावा हर इस्तेमाल के बाद तवे को साबुन और ब्रश से अच्छी तरह साफ करें। अगर तवे पर चिकनाई जमी है, तो इसे साफ करने के लिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करें।