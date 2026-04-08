आजकल हर कोई कॉल करने, मीटिंग अटेंड करने से लेकर गाने सुनने तक के लिए ईयरबड्स, ईयरफोन्स या हेडफोन्स का इस्तेमाल करता है। ये गैजेट्स लोगों की लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। रोजाना इस्तेमाल करने से इनके ऊपर कान का मैल, गंदगी या चिकनाहट की परत सी जम जाती है। इससे यह देखने में तो भद्दा लगता है ही साथ इससे कानों में संक्रमण होने का डर भी रहता है। ऐसे में अगर आपके भी हेटफोन या ईयरबड्स गंदे हो गए हैं तो आप मिनटों में उससे कान की मैल औऱ गंदगी हटा सकते हैं। यहां इसके लिए कुछ टिप्स बताए गए हैं जो आपके काम आ सकते हैं।

ईयरबड्स, हेडफोन और ईयरफोन को कैसे साफ करें?

स्टेप-1

सबसे पहले माइक्रोफाइबर कपड़े से करें सफाई

गंदे हेडफोन, ईयरबड्स और ईयरफोन की सफाई के लिए आपको माइक्रोफाइबर कपड़ा चाहिए। इसे इसे गुनगुने पानी में भिगोएं और गैजेट्स पर जमी गंदगी साफ करें।

स्टेप-2

अब कॉटन स्वैब से गंदगी हटाएं

दूसरे चरण में आपको ईयरफोन, हेडफोन, ईयरबड्स में फंसी गंदगी को साफ करना है। इसके लिए आप कॉटन स्वैब लें। इसे आप छोटे कोनों और ग्रिल की सफाई कर सकते हैं। सूखे या हल्के गीले कॉटन स्वैब से अंदर फंसी गंदगी को साफ करें। इसके लिए आप टूथपिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसे जबरदस्ती अंदर की तरफ न घुसाएं।

स्टेप-3

इयरटिप्स को इस तरह करें साफ

सबसे ज्यादा गंदगी इयरटिप्स पर होती है। रबर या सिलिकॉन इयरटिप्स को साफ करने के लिए आपको सबसे पहले इन्हें हटाना होगा। फिर गुनगुने पानी और साबुन के जरिए इसे धोएं। डिसइंफेक्टेंट वाइप्स से अंदर की गंदगी साफ करें।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।