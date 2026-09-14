Ring Wale Parde Kaise Dhoye: आजकल ज्यादातर लोग हुक या रिंग वाले पर्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के पर्दों को लगाना काफी आसान होता है और दिखने में भी व्यवस्थित लगते हैं। कुछ पर्दों में हुक या रिंग आसानी से निकल जाते हैं लेकिन कुछ पर्दे ऐसे भी होते हैं, जिनकी रिंग नहीं निकलती। ऐसे में इन्हें बार-बार साफ करने या वॉशिंग मशीन में धोने से रिंग्स निकल सकती हैं और पर्दे खराब दिख सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ छोटी-छोटी गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं। अगर आप भी इन रिंग वाले पर्दों को बिना नुकसान पहुंचाए वॉशिंग मशीन में धोना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं।

सीधे वॉशिंग मशीन में पर्दों को डालना

रिंग वाले पर्दों को सीधे वॉशिंग मशीन में डालना कई बार उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जब मेटल या प्लास्टिक की रिंग्स बार-बार तेजी से वॉशिंग मशीन में घूमती हैं तो पर्दे फट सकते हैं या रिंग्स निकल सकती हैं। अगर आप हाथ से पर्दों को साफ करते हैं, तो पर्दे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में इन्हें सावधानी से धोना चाहिए।

हार्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल

कई बार हम रोजाना कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले हार्ड डिटर्जेंट से ही पर्दों को धो देते हैं। जिससे पर्दे का फैब्रिक खराब हो सकता है। अगर आप पर्दों को वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं, तो इसके लिए लिक्विड डिटर्जेंट या माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पर्दा जल्दी खराब नहीं होता और उसकी चमक भी बरकरार रह सकती है।

कब धोने चाहिए पर्दे

हम बेडशीट और सोफा कवर को हफ्ते में एक बार जरूर धोते हैं। लेकिन दरवाजे और खिड़कियों पर लटकने वाले पर्दों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इन्हें कई बार खास मौकों, त्योहारों या गंदे होने पर ही धोया जाता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्दों को गंदे होने पर ही धोया जाए। लेकिन अगर इन्हें समय-समय पर साफ नहीं किया जाए, तो धूल-मिट्टी, नमी और किचन के धुएं की वजह से गंदगी जम सकती है। जिसकी वजह से इसे धोना जरूरी है। इसके लिए आप हर 3 से 6 महीने में एक बार इन्हें जरूर निकालें।

रिंग वाले पर्दे वॉशिंग मशीन में कैसे साफ करें

रॉड पर पर्दों को लटकाने के लिए इनमें रिंग्स लगाई जाती हैं। इससे पर्दे खिसकाने में आसानी होती है और दिखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। हालांकि रिंग्स की वजह से वॉशिंग मशीन में इन्हें धोने से पर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप वॉशिंग मशीन में पर्दे धो रहे हैं, तो सबसे पहले रिंग्स को अच्छी तरह बांध लें। इसके लिए आप रुमाल या रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पर्दों को वॉशिंग मशीन में माइल्ड डिटर्जेंट या लिक्विड डिटर्जेंट के साथ धोएं। धोने के लिए हार्ड वॉश मोड का इस्तेमाल न करें इससे पर्दे खराब हो सकते हैं। हमेशा जेंटल मोड पर ही रिंग वाले पर्दों को साफ करें।