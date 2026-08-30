Cooker Lid Cleaning Tips: घरों में कुकर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि उसमें खाना जल्दी बन जाता है। हालांकि कई बार इसमें हल्दी, तेल मसाले और खाने जलने की वजह से दाग लग जाते हैं। जिन्हें रगड़कर साफ कर लिया जाता है। हालांकि कई निशान ऐसे होते हैं जिन्हें ब्रश से रगड़कर भी साफ नहीं होते। कुकर के ढक्कन पर लगे सफेद दाग भी इनमें से एक हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुकर और ढक्कन को अच्छी तरह से धोने के बाद भी उसके ऊपर सफेद पानी के निशान नजर आ रहे हैं। इस तरह की समस्या स्टील के कुकर में ज्यादा देखने को मिल सकती है। जिसकी वजह से नया कुकर भी गंदा और खराब दिख सकता है।

अगर आपके कुकर के ढक्कन में भी इस तरह के दाग हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ढक्कन पर लगे इन सफेद निशानों को घरेलू तरीके की मदद से आसानी से साफ किया जा सकता है। जिससे कुकर के ढक्कन की चमक वापस लौट सकती है। आइए जानते हैं इस तरीके के बारे में जिससे ढक्कन के निशान को दूर किया जा सकता है।

कुकर के ढक्कन पर सफेद निशान का कारण

स्टील या एल्यूमीनियम के कुकर के ढक्कन पर लगे सफेद दाग की वजह गंदगी है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अक्सर नल या बोरिंग के पानी में मौजूद कैल्शियम और अन्य मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जिसकी वजह से पानी सूखने के बाद बर्तनों की सतह पर निशान छोड़ देते हैं। उबलते हुए पानी या गर्म पानी के सूख जाने की वजह से खनिज कुकर के ढक्कन पर छूट जाते हैं और सफेद परत बना लेते हैं। इसके अलावा डिशवॉश सोप या लिक्विड के अवशेष अगर सही से साफ नहीं किए जाएं, तो वे सूखने के बाद सफेद धब्बे छोड़ देते हैं। कुकर का ढक्कन ही नहीं इस तरह के निशान स्टील की प्लेट, ग्लास या अन्य बर्तनों पर भी देखने को मिल सकते हैं।

सफेद सिरके से करें सफाई

सफेद निशान की वजह से कई बार लगता है कि कुकर का ढक्कन सही से साफ नहीं हुआ है। ऐसे में आप इसकी चमक को वापस ला सकते हैं जिसके लिए आपको सफेद सिरके की जरूरत होगी। सबसे पहले एक बर्तन में पानी को उबाल लें और उसमें एक चम्मच सफेद सिरका डाल लें। अब सफेद सिरका और पानी के घोल में कुकर के ढक्कन को करीब 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। जिससे खनिज का जमाव ढीला हो सकता है। आप चाहें तो सफेद सिरका के पानी का स्प्रे भी ढक्कन पर कर सकते हैं। अब ढक्कन को स्पंज या कपड़े से हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर लें। इसके बाद सादे पानी से इसे धो लें। कॉटन के कपड़े से पानी को पोंछ लें। इस तरह सफेद निशान दूर हो सकते हैं और कुकर के ढक्कन की चमक वापस आ सकती है।

ध्यान रखें ये बातें

स्टील या एल्यूमीनियम के कुकर को साफ करने के लिए स्टील वूल या धातु के कठोर स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें। इससे कुकर के ढक्कन पर खरोंच आ सकती है। सफेद निशान को हटाने के लिए घरेलू तरीकों की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा कुकर को पानी से धोने के बाद उसको सूती कपड़े से साफ करके रखें। जिससे पानी के निशान ढक्कन पर जमेंगे नहीं और कुकर दिखने में भी नया जैसा लग सकता है।