गर्मी के मौसम में सीलिंग फैन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यह कमरे को तुरंत ठंडक देने का सबसे आसान और किफायती तरीका होता है। लेकिन लगातार उपयोग के कारण पंखे की ब्लेड्स पर धीरे-धीरे धूल, मिट्टी और चिकनाई की परत जमने लगती है। इससे न सिर्फ पंखे की स्पीड कम हो जाती है, बल्कि हवा भी ठीक से फैल नहीं पाती और उसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ता है।

आमतौर पर लोग सीलिंग फैन को साफ करने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आसानी से ऊपर तक पहुंचा जा सके। लेकिन हर घर में सीढ़ी मौजूद नहीं होती और कई बार उसे उठाकर लगाना भी मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में भी आप बिना सीढ़ी के अपने सीलिंग फैन को आसानी से साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं:

पहला तरीका

लंबे हैंडल वाले मॉप या माइक्रोफाइबर डस्टर की मदद से बिना सीढ़ी के सीलिंग फैन को आसानी से साफ किया जा सकता है। इसके लिए टेलीस्कोपिक (लंबाई बढ़ने वाला) हैंडल वाला डस्टर इस्तेमाल करें। उसे इतना लंबा कर लें कि पंखे के ब्लेड्स तक आराम से पहुंच सके। अब हल्के हाथों से हर ब्लेड पर जमी धूल को धीरे-धीरे पोंछें। इससे आप आसानी से पंखे को साफ कर सकते हैं।

दूसरा तरीका

अगर सीढ़ी उपलब्ध नहीं है तो एक मजबूत स्थिर स्टूल और लंबे एक्सटेंशन डस्टर की मदद से सीलिंग फैन की सफाई कर सकते हैं। स्टूल पर सावधानी से खड़े होकर डस्टर को पंखे के ब्लेड्स तक ले जाएं और हल्के हाथों से धूल साफ करें।

तीसरा तरीका

बाजार में खास तौर पर बने लॉन्ग हैंडल फैन क्लीनिंग टूल मिलते हैं जिनका सिर फ्लेक्सिबल होता है, जिससे वे आसानी से पंखे के ब्लेड्स के अनुसार मुड़ जाते हैं। इन्हें बिना किसी सीढ़ी के सीधे खड़े होकर इस्तेमाल किया जा सकता है और ये धूल को अच्छे से पकड़ लेते हैं।

चौथा तरीका

पंखे की सफाई के लिए पुराना तकिए का कवर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हर ब्लेड को धीरे से अंदर से पकड़कर खींचें और साफ करें, जिससे सारी धूल कवर के अंदर ही जमा हो जाएगी और नीचे नहीं गिरेगी। इस तरीके से सफाई के बाद फर्श और फर्नीचर गंदा नहीं होता है और कम मेहनत में पंखा पूरी तरह साफ हो जाता है।

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