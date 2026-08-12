सावन के महीने में कश्मीरी बैंगल्स खूब पसंद किए जा रहे हैं। लड़कियों और महिलाओं के हाथों की खूबसूरती को यह बढ़ाने का काम करते हैं। सूट-कुर्ती के साथ कश्मीरी बैंगल्स पहनने का ट्रेंड इन दिनों खूब है। कई बार नमी, पसीने, पानी या गलत तरीके से स्टोर करने की वजह से इनकी चमक फीकी पड़ने लगती है। इसके बाद कई हिस्सों पर कालापन नजर आने लगता है। ऐसे में काले पड़ गए कश्मीरी बैंगल्स को कैसे साफ करें और सावन में उनकी चमक लंबे समय तक बनाए रखने के आसान टिप्स यहां जानेंगे।

कालापन हटाने के लिए टूथपेस्ट का करें इस्तेमाल

अगर बैंगल्स पर धातु वाले हिस्से में कालापन नजर आ रहा है, तो थोड़ी मात्रा में सफेद, सादा टूथपेस्ट मुलायम कपड़े पर लें। फिर इसे बहुत हल्के हाथ से सिर्फ काले पड़े हिस्से पर लगाएं। इसके बाद धीरे-धीरे साफ करें। फिर हल्के गीले कपड़े से टूथपेस्ट हटा दें। तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ लें। ध्यान रखें कि अगर बैंगल्स पर नाजुक पेंटिंग, स्टोन, ग्लिटर या खास कोटिंग है, तो पहले किसी छोटे और छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर है।

मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े से करें सफाई

कश्मीरी बैंगल्स पर पसीने या नमी की वजह से जमा परत को हटाने के लिए किसी साफ और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। बैंगल्स को जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से धीरे-धीरे पोंछें। खासकर अगर उन पर पेंट, स्टोन, मीनाकारी या दूसरी नाजुक सजावट है, तो किसी भी लिक्विड या घरेलू क्लीनर का इस्तेमाल करने से बचें। सफाई के बाद इन्हें सूखी जगह पर अलग से रखें।

कश्मीरी बैंगल्स को काला पड़ने से कैसे बचाएं?

पहनने के बाद पोंछकर रखें: पसीना और नमी बैंगल्स की चमक कम कर सकते हैं।

पानी से दूर रखें: नहाते, बर्तन धोते या हाथ धोते समय उतार देना बेहतर है।

परफ्यूम और हेयर स्प्रे लगाने के बाद पहनें: इन उत्पादों को सीधे बैंगल्स पर न लगने दें।

अलग जगह स्टोर करें: इन्हें दूसरे गहनों के साथ ढेर में रखने के बजाय किसी सूखे डिब्बे या मुलायम कपड़े की पोटली में रखें।

नमी से बचाएं: गीले हाथों से पकड़ने या नम जगह पर रखने से बचें।