आजकल लोग बहुत सोच समझकर अपने लिए शैंपू खरीदते हैं। ऐसा इसलिए है कि बदलते समय में कई वजहों से लोगों के हेयर फॉल होना बेहद आम बात हो गई है। बालों का कमजोर होना, टूटना और दोबारा न उगने से लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में बाजार में इतने तरह के शैंपू मिलते हैं कि समझ ही नहीं आता कौन-सा खरीदें। कोई हेयर फॉल रोकने का दावा करता है, तो कोई बालों को सिल्की और चमकदार बनाने का।

ऐसे में कई लोग विज्ञापन देखकर या किसी की सलाह पर शैंपू खरीद लेते हैं। लेकिन जो शैंपू किसी और के लिए अच्छा है, जरूरी नहीं कि वह आपके बालों पर भी वैसा ही असर करे। जी हां, हर शैंपू हर किसी के लिए सही नहीं होता है। इसलिए शैंपू चुनते समय सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके बाल और स्कैल्प (सिर की त्वचा) की जरूरत क्या है। आइए जानें अपने बालों औ स्कैल्प के हिसाब से शैंपू का चुनाव कैसे करें।

सबसे पहले जानें आपके बाल कैसे हैं

शैंपू खरीदने से पहले अपने बालों और स्कैल्प को पहचानना जरूरी है। अगर बाल जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं तो आपको ऐसा शैंपू चुनना चाहिए जो स्कैल्प की अच्छी तरह सफाई कर सके। बहुत ज्यादा हार्श शैंपू भी न लें, क्योंकि इससे स्कैल्प जरूरत से ज्यादा ड्राई हो सकती है।

अगर बाल रूखे और बेजान हैं

अगर आपके बाल रूखे-रूखे रहते हैं और चमक नहीं है। बहुत ज्यादा उलझते हैं या दोमुंहे हो गए हैं, तो ऐसा शैंपू लें जिसमें नमी बनाए रखने वाले तत्व हों। इससे बाल मुलायम रहेंगे और टूटेंगे भी कम।

अगर डैंड्रफ की परेशानी है

अगर सिर में लगातार रूसी, खुजली या सफेद परत दिखाई देती है, तो एंटी-डैंड्रफ शैंपू मदद कर सकता है। लेकिन अगर कई हफ्तों तक भी आराम न मिले, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

लेबल जरूर पढ़ें

शैंपू खरीदने से पहले देखें कि वह किस तरह के बालों के लिए बनाया गया है। साथ ही एक्सपायरी डेट भी जरूर चेक करें।

नया शैंपू लेते ही तुरंत रिजल्ट की उम्मीद न करें

किसी भी शैंपू का असर दिखने में थोड़ा समय लगता है। एक-दो बार इस्तेमाल करके उसे बेकार मान लेना सही नहीं है।

कौन-से शैंपू लेने से बचना चाहिए?

बहुत ज्यादा खुशबू वाले शैंपू

कुछ लोगों की स्कैल्प संवेदनशील होती है। ऐसे में तेज खुशबू वाले शैंपू से खुजली या जलन हो सकती है।

बिना वजह मेडिकेटेड शैंपू

डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक मेडिकेटेड या एंटी-डैंड्रफ शैंपू इस्तेमाल करना सही नहीं है। जरूरत खत्म होने के बाद भी इन्हें लगातार इस्तेमाल करने से कुछ लोगों में स्कैल्प ड्राई हो सकती है।

सिर्फ सोशल मीडिया देखकर शैंपू न खरीदें

आजकल सोशल मीडिया पर कई शैंपू वायरल हो जाते हैं। लेकिन हर वायरल प्रोडक्ट हर किसी के लिए सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो चीज किसी इन्फ्लुएंसर के बालों पर काम कर रही है, वह आपके बालों के लिए भी उतनी ही अच्छी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

क्या बार-बार शैंपू बदलना सही है?

अगर आपका शैंपू आपके बालों और स्कैल्प पर अच्छा काम कर रहा है, तो सिर्फ नया प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए उसे बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शैंपू लगाने के बाद खुजली, जलन, रूखापन या बाल पहले से ज्यादा टूटने लगें, तो उसे बदलने पर विचार करें।

आखिर सही शैंपू कौन-सा है?

सही शैंपू वह नहीं जो सबसे महंगा हो या सबसे ज्यादा विज्ञापन में दिखे। सही शैंपू वही है, जो आपके बालों और स्कैल्प की जरूरत के हिसाब से हो। इसलिए अगली बार शैंपू खरीदने से पहले पैकेट पर लिखी बातें पढ़ें, अपने बालों की समस्या समझें और फिर फैसला करें।

डिस्क्लेमर: अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्कैल्प में लगातार खुजली है, तो केवल शैंपू बदलने से काम नहीं चलेगा। ऐसे में त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।