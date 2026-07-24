आजकल ज्यादातर लोग मेकअप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार कुछ चीजें खरीदते समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। खासतौर पर जब बात फाउंडेशन की हो तब सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। फाउंडेशन में सही शेड चुनना बहुत जरूरी होता है। कई बार फोटो में जो रंग अच्छा लगता है, वह चेहरे पर बिल्कुल अलग नजर आता है।

नतीजा यह होता है कि फाउंडेशन या तो जरूरत से ज्यादा हल्का दिखता है या फिर बहुत डार्क। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप बिना स्टोर जाए भी अपने लिए सही फाउंडेशन चुन सकते हैं। आइए जानते हैं ऑनलाइन फाउंडेशन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सबसे पहले अपनी अंडरटोन पहचानें

सिर्फ स्किन टोन जानना काफी नहीं है। सही फाउंडेशन चुनने के लिए अपनी अंडरटोन पहचानना भी जरूरी है। अंडरटोन तीन तरह की होती हैं-

वार्म अंडरटोन: कलाई की नसें हरी दिखाई दें।

कूल अंडरटोन : नसें नीली या बैंगनी नजर आएं।

नेचुरल अंडरटोन: हरी और नीली दोनों तरह की नसें दिखाई दें।

अगर फाउंडेशन की अंडरटोन आपकी त्वचा से मेल नहीं खाती, तो सही शेड भी चेहरे पर नेचुरल नहीं लगेगा।

ब्रांड के Shade Finder और Virtual Try-On टूल का इस्तेमाल करें

आजकल कई बड़े ब्यूटी ब्रांड अपनी वेबसाइट पर शेड फाइंडर या वर्चुअल ट्राई ऑन फीचर देते हैं। इसमें आपकी स्किन टोन, अंडरटोन और कुछ बेसिक जानकारी के आधार पर सही शेड सुझाया जाता है। हालांकि ये टूल पूरी तरह सटीक नहीं होते, लेकिन सही विकल्प चुनने में काफी मदद कर सकते हैं।

रिव्यू और रियल फोटो जरूर देखें

ऑनलाइन खरीदारी करते समय सिर्फ मॉडल की तस्वीर देखकर फैसला न लें। जब भी कोई मेकअप प्रोडक्ट खरीदें तो उसे पहले खरीद चुके लोगों के रिव्यू जरूर पढ़ें। फाउंडेशन के मामले में जिनकी स्किन टोन आपकी जैसी हो उनका रिव्यू जरूर पढ़ें। अगर किसी कस्टमर ने बिना फिल्टर वाली फोटो शेयर की है, तो उसे जरूर देखें। नेचुरल लाइट में ली गई तस्वीरें ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि फाउंडेशन असल में कैसा दिखता है।

पहले सैंपल या ट्रैवल साइज खरीदें

अगर किसी ब्रांड का फाउंडेशन पहली बार खरीद रहे हैं, तो कोशिश करें कि पहले उसका मिनी या ट्रैवल साइज लें। अगर यह विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो खरीदने से पहले वेबसाइट की रिटर्न या एक्सचेंज पॉलिसी जरूर पढ़ लें। इससे गलत शेड आने पर परेशानी कम होगी।

चेहरे से नहीं, गर्दन से करें मैच

अक्सर चेहरा, गर्दन और छाती का रंग थोड़ा अलग होता है। इसलिए फाउंडेशन चुनते समय सिर्फ चेहरे का रंग देखकर फैसला न करें। जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाए, तो उसे जॉलाइन पर लगाकर गर्दन की तरफ ब्लेंड करें। अगर फाउंडेशन बिना अलग लाइन बनाए त्वचा में घुल जाए, तो समझिए शेड सही है।

ऑनलाइन फाउंडेशन खरीदना मुश्किल नहीं है, बस जल्दबाजी करने से बचें। अपनी स्किन टोन और अंडरटोन को समझें, रिव्यू पढ़ें, शेड फाइंडर का इस्तेमाल करें और सही फॉर्मूला चुनें।