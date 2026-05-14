जूते सिर्फ फैशन का हिस्सा नहीं होते, बल्कि हमारे रोजमर्रा के आराम और पैरों की सेहत से भी जुड़े होते हैं। कई बार लोग सिर्फ डिजाइन, ब्रांड या ट्रेंड देखकर शूज खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में वही फुटवियर पैरों में दर्द, छाले या असहजता की वजह बन जाते हैं। खासकर ऑनलाइन शॉपिंग में सही साइज और फिट चुनना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शूज लंबे समय तक चलें, पहनने में आरामदायक हों और पैरों को सही सपोर्ट भी दें, तो खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

सही फिटिंग, सोल की ग्रिप, मैटेरियल और इस्तेमाल के हिसाब से फुटवियर चुनने से न सिर्फ पैरों को आराम मिल सकता है, बल्कि पैसे भी बेकार खर्च होने से बच सकते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स (orthoinfo) के मुताबिक शूज खरीदते समय केवल फैशन नहीं, पैरों की आरामदायक फिटिंग को ज्यादा देखना चाहिए। बहुत टाइट या बहुत ढीले जूते लंबे समय में पैरों में दर्द, छाले और सूजन की वजह बन सकते हैं। यहां हम आपको ऐसे आसान और जरूरी टिप्स बता रहे हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शूज खरीदते समय आपके काम आ सकते हैं।

ऑनलाइन या ऑफलाइन परफेक्ट शूज चुनने के लिए इन बातों का रखें ध्यान