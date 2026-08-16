साड़ी हो या लहंगा, ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने के लिए ज्वेलरी अहम भूमिका निभाती है। महिलाएं सिंपल से लेकर हैवी डिजाइन तक, हर तरह की ज्वेलरी को मौका, आउटफिट और कंफर्ट के अनुसार चुनती हैं। हालांकि कई बार हम गलत ज्वेलरी चुन लेते हैं, जिससे पूरा लुक बोरिंग और डल लग सकता है। अगर आपके साथ भी इस तरह का कंफ्यूजन रहता है, तो ब्लाउज की नेकलाइन के अनुसार ज्वेलरी का चुनाव कर सकती हैं। जो आपके ट्रेडिशनल आउटफिट को स्टाइलिश और एलिगेंट बना सकती हैं।

डीप वी नेक ब्लाउज

डीप वी नेक ब्लाउज के साथ लेयर पेंडेंट नेकलेस, लॉन्ग नेकलेस और वी शेप नेकलेस काफी शानदार लुक दे सकते हैं। अगर आप पार्टी, शादी या किसी फंक्शन के लिए साड़ी के साथ डीप वी नेक ब्लाउज कैरी कर रही हैं, तो इस तरह के नेकलेस बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।

ऑफ शोल्डर ब्लाउज

साड़ी के साथ कई महिलाएं ऑफ शोल्डर ब्लाउज कैरी करना पसंद करती हैं। इसके साथ आप चोकर और कॉलर नेकलेस को स्टाइल कर सकती हैं। इस तरह की ज्वेलरी नेकलाइन को शॉर्प और खूबसूरत दिखाने में मदद कर सकती हैं। जिसे आप पार्टी या शादी में कैरी कर सकती हैं।

बोट नेक ब्लाउज

अगर आप साड़ी के साथ बोट नेक ब्लाउज पेयर कर रही हैं, तो इसके साथ ज्वेलरी को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग लेयर्ड नेकलेस, रानीहार और पेंडेंट नेकलेस को स्टाइल कर सकती हैं। इससे ट्रेडिशनल लुक स्टाइलिश और मॉडर्न दिख सकता है।

स्क्वायर नेक ब्लाउज

स्टेटमेंट चोकर या लेयर्ड नेकलेस को स्क्वायर नेक ब्लाउज के साथ स्टाइल किया जा सकता है। यह आपके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा सकते हैं। इसके साथ आप स्टेटमेंट ईयररिंग्स को पेयर कर सकती हैं, जो लुक को पूरा करने में मदद करेंगी।

हाईनेक ब्लाउज डिजाइन

लॉन्ग पेंडेंट नेकलेस और लेयर्ड चेन को हाईनेक ब्लाउज डिजाइन के साथ पेयर किया जा सकता है। साथ ही लुक को पूरा करने के लिए सिर्फ स्टेटमेंड ईयररिंग्स भी स्टाइल कर सकती हैं। यह लुक को आकर्षक और स्टाइलिश दिखाने में मदद कर सकता है।

हॉल्टर नेक ब्लाउज

कई महिलाएं साड़ी के साथ हॉल्टर नेक ब्लाउज डिजाइन पहनना पसंद करती है, जो लुक को एलिगेंट और मॉडर्न टच देता है। इसके साथ मिनिमल पेंडेंट नेकलेस, सिंपल चेन और स्टेटमेंट ईयररिंग्स को स्टाइल कर सकती हैं।

न करें ये गलती

हाई नेक ब्लाउज डिजाइन के साथ हैवी चोकर पहनने से बचें। अगर डीप वी नेक ब्लाउज है, तो ज्यादा लॉन्ग नेकलेस लुक को खराब कर सकता है। इसके अलावा हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ बल्की नेकलेस चुनना साड़ी लुक के साथ नहीं जाता है।