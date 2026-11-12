सर्दियों के मौसम में बाजारों में तरह-तरह की सब्जियां आ जाती हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, जिन्हें इस समय खूब खाया जाता है। फूलगोभी, गाजर और टमाटर भी इनमें शामिल हैं। हालांकि टमाटर को पूरे साल ही सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इन सब्जियों को खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखा जाए।

टमाटर लाल खरीदने चाहिए या पीले, गाजर के ऊपर लाइनें और फूलगोभी के अंदर कीड़े हैं या नहीं, इन चीजों को खरीदने जा रहे हैं, तो यहां बताई गई टिप्स आपके काम आ सकती है। जिससे आपको ताजी और अच्छी सब्जी खरीदने में मदद मिल सकती है।

टमाटर खरीदने से जुड़ी टिप्स

सर्दियों के समय बाजार से खूब सारी सब्जियां खरीदी जाती हैं। हालांकि कई बार हम बिना देखे ही सब्जियों को खरीद लेते हैं और फिर घर आने के बाद ये जल्दी खराब हो सकती हैं। जब भी हम टमाटर खरीदते हैं, तो वह कितना लाल है ये चेक किया जाता है। हालांकि अगर आप लाल टमाटर खरीद रहे हैं, तो इन्हें जल्दी इस्तेमाल कर लें। क्योंकि पके हुए टमाटर जल्दी खराब हो सकते हैं। वहीं अगर टमाटर में पीलापन मौजूद है, तो इन्हें कुछ दिनों बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टमाटर चुनते समय उंगलियों से इन्हें हल्का दबाकर चेक करें। अगर टमाटर ज्यादा दब रहे हैं, तो इन्हें खरीदने से बचें। थोड़े से सख्त टमाटर चुनें ताकि ये ज्यादा दिनों तक चल सकें।

गाजर खरीदने की टिप्स

सर्दियों में गाजर खूब खाई जाती है। हलवा, सब्जी और जूस में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको गाजर खाना पसंद है, तो अच्छी और ताजी गाजर चुनना भी आना चाहिए। मंडी में गाजर चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। यह हल्की सख्त होनी चाहिए। अगर गाजर रबर की तरह मुड़ रही है, तो इसे खरीदने से बच सकते हैं। अगर गाजर के ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा काले दाग हैं, तो भी इसे खरीदने से बचें। ऐसी गाजर फ्रिज में रखने के बाद भी खराब हो सकती हैं। जिन गाजरों के ऊपर निशान या लकीरें हैं, उन्हें खरीदा जा सकता है।

बिना कीड़े वाली फूलगोभी कैसे खरीदें

सब्जी से लेकर पराठों में इस्तेमाल होने वाली फूलगोभी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। हालांकि कई लोग बाजार से फूलगोभी अच्छी तरह चुन नहीं पाते हैं और घर पर जब इन्हें काटा जाता है, तो इनमें कीड़े निकल आते हैं। ऐसे में जरूरी है कि फूलगोभी का चुनाव सही से किया जाएगा। सबसे पहले फूलगोभी को अच्छी तरह चेक करें। अगर आपको ऊपर कीड़े नजर आ रहे हैं, तो इसे न खरीदें। इसमें होल्स (छेद) और बहुत सारे काले दाग हैं, तो इसे न खरीदें। अगर फूलगोभी ऊपर से पीला नजर आ रहा है, तो यह फ्रेश नहीं है। फूलगोभी का ऊपरी हिस्सा सफेद और साफ दिखना चाहिए। गोभी को खरीदते समय उसके बीच के गैप को भी जरूर देखें। अगर यह बहुत ज्यादा खुला-खुला है, तो इसे न खरीदें।